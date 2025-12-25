iPhone Air 2'nin gelip gelmeyeceği hakkında yeni iddia

Yeni bir sızıntıya göre Apple, iPhone Air 2’yi 2026 sonbaharında tanıtacak. Önceki gecikme iddialarının aksine proje rafa kalkmış değil.

iPhone Air 2 ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Weibo’daki Fixed Focus Digital adlı sızıntı kaynağına göre Apple, bu modeli 2026 sonbaharında tanıtmayı planlıyor. Bu bilgi, daha önce cihazın 2027’ye ertelendiğini öne süren raporlarla çelişiyor ve Air serisinin tamamen iptal edilmediğini gösteriyor.

İlk iPhone Air, ince ve hafif tasarımına rağmen tek kamerası ve yüksek fiyatı nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti. Apple’ın bu geri bildirimi dikkate aldığı, ikinci nesilde çift kamera kurulumu ve daha dengeli bir donanım sunmayı hedeflediği konuşuluyor.

Apple’ın bu hamlesi, Air serisini “deneysel” bir model olmaktan çıkarıp daha geniş kitlelere hitap eden bir seçenek hâline getirebilir. Eğer fiyat politikası da iyileştirilirse iPhone Air 2, ilk modelin aksine çok daha başarılı olabilir. 2026 tanıtımı, Apple’ın bu konsepti hâlâ önemsediğini gösteriyor.