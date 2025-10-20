Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone Air'in üretimi düşük satışlar nedeniyle yavaşlatılıyor

Apple, iPhone Air modelinin üretimini azaltıyor. Nedeni: Beklenenden düşük satışlar. iPhone 17 ve Pro modellerine ilgi çok daha yüksek.

iPhone Air'in üretimi düşük satışlar nedeniyle yavaşlatılıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, iPhone Air modelinin üretiminde kesintiye gidiyor. Mizuho Securities’e göre şirket, bu modelin üretimini 1 milyon adet azaltma kararı aldı. Nedeni ise beklenen satış rakamlarının yakalanamaması.

iPhone Air’in özellikle Batı pazarlarında zayıf talep gördüğü belirtiliyor. Oysa iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri, satışa sunuldukları ilk günden itibaren oldukça ilgi görüyor. Bu durum, üretim planlarının yeniden şekillenmesine neden oldu.

Dikkat çekici bir detay ise Çin pazarı. iPhone Air, Çin’de piyasaya sürüldüğü ilk gün tükendi. Ancak bu başarı küresel tabloyu değiştirmeye yetmedi.

Toplamda iPhone 17 serisi için üretim hedefi artırıldı. 88 milyondan 94 milyona çıkarılan hedefte asıl yük iPhone 17 ve Pro modellerine veriliyor. Apple, üretim gücünü daha çok bu modellere yönlendirecek gibi görünüyor.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim