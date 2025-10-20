iPhone Air'in üretimi düşük satışlar nedeniyle yavaşlatılıyor

Apple, iPhone Air modelinin üretimini azaltıyor. Nedeni: Beklenenden düşük satışlar. iPhone 17 ve Pro modellerine ilgi çok daha yüksek.

Apple, iPhone Air modelinin üretiminde kesintiye gidiyor. Mizuho Securities’e göre şirket, bu modelin üretimini 1 milyon adet azaltma kararı aldı. Nedeni ise beklenen satış rakamlarının yakalanamaması.

iPhone Air’in özellikle Batı pazarlarında zayıf talep gördüğü belirtiliyor. Oysa iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri, satışa sunuldukları ilk günden itibaren oldukça ilgi görüyor. Bu durum, üretim planlarının yeniden şekillenmesine neden oldu.

Dikkat çekici bir detay ise Çin pazarı. iPhone Air, Çin’de piyasaya sürüldüğü ilk gün tükendi. Ancak bu başarı küresel tabloyu değiştirmeye yetmedi.

Toplamda iPhone 17 serisi için üretim hedefi artırıldı. 88 milyondan 94 milyona çıkarılan hedefte asıl yük iPhone 17 ve Pro modellerine veriliyor. Apple, üretim gücünü daha çok bu modellere yönlendirecek gibi görünüyor.