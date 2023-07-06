Belli bir temele dayandırılmadan yayılan görüntülerde iPhone'un her 5 saniyede bir kullanıcının fotoğrafını çektiği iddia ediliyor. Biz de bu yalanın aslını anlatıyoruz.

iPhone’lar hakkında belli başlı problemlerin ve pek bilinmeyen ufak detayların açıklandığı içeriklerimizi sizlere sık sık ulaştırıyoruz. Bunlardan bazıları kullanım senaryonuzu etkileyen veya sizleri bilinçlendiren içerikler olsa da bazılarını yapma amacımız, sadece temelsiz komplo teorilerini ortadan kaldırmak oluyor.

Ortaya çıkan bir adet yanlış bilgi, internette kartopu etkisiyle kısa sürede devasa bir yanlış bilgi yığınına dönüyor. Yıllardır tartışılan ve bu gibi konularda bilinçsiz olan kullanıcıları durduk yere panik eden “iPhone’unuz her 5 saniyede bir fotoğrafınızı çekiyor” iddiası da bunlardan biri. Biz de bu bilgi yanlışının nasıl ortaya çıktığına ve işin aslının temelde ne kadar basit olduğuna değiniyoruz.

İddiamızın kökü, bu videoya dayanıyor:

Gördüğünüz videoda bir çift, “zaten biliyorduk da…” edalarıyla iPhone’un kızılötesi kameraya yansıyan görüntülerine bakarak kullanıcının fotoğrafını çektiğini söylüyor. Kızılötesi kamerayla görünen ışınların insanı şaşırtması normal. Fakat “fotoğraf çekiyor” kanısına nereden vardıkları gerçekten merak konusu. Gerçi paragrafın başında da söyledik, zaten biliyorlarmış.

İşin aslının fotoğraf çekmeyle uzaktan yakından alakası yok.

Bunun asıl sebebi, iPhone X ve sonrasında gelen modellerde -SE modelleri hariç- yer alan TrueDepth kamera. Bu kameranın çalışma mantığı alıştığımız kameralardan farklı. Fotoğraf çekmek için kullanılmayan bu kamera, yüzümüze yansıttığı ışınlarla yüz haritamızı oluşturuyor ve bu sayede 3 boyutlu olarak çalışan Face ID’nin çalışmasını sağlıyor.

Bu ışınları biz çıplak gözle göremiyoruz, zaten görmemiz de gerekmiyor. Görebilmek için de bir kızılötesi kamera gerekiyor. Kızılötesi kamera kullanan çiftimiz de bu ışınları görmüş.

İyi güzel de neden 5 saniyede bir yüzümüze kızılötesi ışınlar yansıtılıyor?

Bunun sebebi de yine bir önceki başlıkta bahsettiğimiz iPhone modellerinde yer alan ve TrueDepth kamerayı kullanan “Dikkat Farkındalığı Özellikleri”. Bu özellik sayesinde iPhone, TrueDepth kamerasını kullanarak, yani kızılötesi ışınları kullanarak yüzünüzü analiz ederek telefonu kullanıp kullanmadığınıza bakıyor.

Eğer ekrana bakmıyorsanız telefon yüzünüzü görse bile Face ID kilidi açılmıyor. Ekrana baktığınızda hem Face ID kilidi açılıyor hem de ekran parlaklığı soluklaşmıyor. Bunun yanında iPhone, telefona baktığınızı anladığında alarm ve arama gibi durumlarda çıkan sesleri de kısıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse yüzünüze yansıtılan ışınlar, telefonu kullanıp kullanmadığımızı kontrol etmek için var. Bu ışınlar da SE serisi hariç iPhone X’ten itibaren tüm iPhone modellerinde yer alan TrueDepth kamera sayesinde yansıtılıyor.