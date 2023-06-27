Her birimiz telefonlarımızı kişiselleştirmeye bayılıyor ve özel hissetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir zamanlar kendi zevkimizi ifade etmenin ve dönemin popülaritesini yakalamanın en yaygın yollarından biri de zil sesleriydi şüphesiz.

Fakat Android cihazlarda dilediğimiz zil sesini indirip kullanabilmek bir hayli basitken, iPhone’larda bu işlemi gerçekleştirmek için neden bu kadar zorlanıyoruz ve ücret ödemek zorunda kalıyoruz?

Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan Apple’ın, söz konusu zil sesleri olunca neden işleri bu denli zorlaştırdığına bakalım.

iPhone'unuzda istediğiniz müziği zil sesi yapabilmek için bir bilgisayar, iTunes ve bir ses düzenleme uygulaması gerektiren, aynı zamanda oldukça karmaşık ve geçici çözüm vadeden bu yoldan muhtemelen oldukça sıkıldınız.

Bu süreç sizce de oldukça sıkıcı değil mi? Üstelik Android’de bu işlemi yapmak için ayarlara giderek, arzu edilen MP3 dosyasını seçmek bir hayli kolayken. Peki Apple neden iPhone’daki bu süreci basitleştirmiyor ve kullanıcılarını uğraştırmaktan vazgeçmiyor? Cevap en kısa haliyle bir tür cingözlük.

Apple aslına bakılırsa 2007’den beri iPhone’da kullanılmak istenen zil seslerini satarak, küçük miktarlarda da olsa para kazanma derdinde.

O zamanlar zil sesi sektörü, yılda yaklaşık 1 milyar dolar kâr elde etmekteydi ve 30 saniyelik zil seslerinin fiyatı, 99 sentti. Amerika’da en yaygın kullanılan telekomünikasyon şirketlerinde durum çok daha vahimdi.

Örneğin T-Mobile & Sprint bu zil seslerine erişim için 2,5 dolar talep ederken, bu işleme Verizon 3 dolarlık ücret talep etti. Üstelik bu ücretleri verince satın alınan zil sesi, tamamen sizin de olmuyordu.

90 gün ila 1 yıla kadar süreyle size ait olan, sonrasında ise telefonunuzdan uçup giden bu zil seslerine sahip olmak için aynı satın alma işlemlerini tekrar gerçekleştirmek gerekiyordu. Ayrıca telefonunuzda kullanılacak zil sesini, istediğiniz saniyeler arasında seçmek de mümkün değildi.

Hal böyleyken yine aynı yıl Apple, tamamen yeni bir satış modeli sunarak zil sesi endüstrisinin altını üstüne getirdi.

İPhone kullanıcılarının, istedikleri zil sesini ayarlayabilmeleri için öncelikle şarkının tamamını, iTunes’dan 99 sente satın alması gerekiyordu. Ardından şarkıyı 30 saniyelik bir zil sesine dönüştürmek için de bir 99 sent daha ödemeliydi.

Böylelikle özel bir zil sesinin toplam maliyeti, 1,99 sente çıkmaktaydı. Bu rakamlar bugün kulağa bir hayli manasız gelebilir ancak o zamanlara göre bir hayli büyük bir gelişmeydi ve Apple’ın, kullanıcılarını özel hissettirmesi için harika bir yoldu.

Ayrıca kullanıcılar, sadece bir zil sesi için 2 dolara yakın ödeme yapmakla kalmıyor; aynı zamanda tam uzunluktaki müzik fiyata dahil ediliyor, zil sesinin başlangıç ve bitiş noktaları ayarlanabiliyor ve bu ses asla kaybolmuyordu.

Fakat müzik endüstrisi son 5 yılda bir hayli değişime uğradı. Kullanıcılar, zil seslerine eskisi kadar değer vermemeye başladı. Ancak Apple, özel zil seslerini bu sefer de ücretsiz bir şekilde kullanıma açmadı ve yeni bir strateji uyguladı.

Herhangi bir iPhone'un ayarlarına gittiğinizde ve zil sesini değiştirmek istediğinizde, sayfanın üst kısmında “Ton Mağazası” seçeneği ile karşılaşmak mümkün. Buraya dokunduğunuz an ekranınız, sizi iTunes Music Store’a götürür.

Burada zil seslerine göz atabilir ve her birini 1,29 dolar karşılığında satın alabilirsiniz. Satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra ise zil sesi, ayarlarda listenin en başında otomatik olarak görünür.

Böylelikle Apple, yönlendirme işlemiyle ücretsiz zil sesi edinmenizi imkansız kılmayı hedefler. Özel zil seslerinin günümüzdeki talebi, her ne kadar geçmişteki gibi olmasa da bu kullanımı sürdürenler hâlâ var ve Apple, kârını en üst noktaya taşımak için bu özel zil seslerine ücretsiz erişimin yollarını göstermeyi olabildiğince zorlaştırıyor.