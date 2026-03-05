iPhone'unuzu Hemen Güncelleyin! iPhone'larda Bilgi Sızdırılmasını Sağlayan Güvenlik Açığı Keşfedildi

Siber güvenlik araştırmacıları, eski sürüme sahip iPhone'larda bilgilerin sızdırılmasını sağlayan ve kötü amaçlı kişilerin eline geçen güvenlik açığı keşfetti. Bu açıklar, ABD hükûmetiyle de ilişkilendirildi.

Dünyada milyarlarca insanın kullandığı akıllı telefonlar, maalesef güvenlik açıkları nedeniyle istismar edilebiliyor ve bilgiler sızabiliyor. En güvenli telefonlardan olan iPhone’larda bile bu olayların yaşandığını görüyoruz. Şimdi ise yeni gelen bilgiler, iPhone modellerinde özellikle ABD’deki kullanıcıları ilgilendiren bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

İlk olarak Wired tarafından bildirilen, daha sonra Google tarafından da keşfedilen bu güvenlik açığı, siber güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedildi. Eski yazılımlarla çalışan iPhone’ları tehlikeye atabilecek güvenlik açıkları bulunurken bu açıklar ABD hükûmeti ile ilişkilendirildi.

iOS 13 ile iOS 17.2.1 arası iPhone’lar etkiliyor, hemen güncelleme yapılması öneriliyor

Google’ın siber güvenlik tehditlerini inceleyen departmanından gelen açıklamada bu keşfedilen açıklara “Coruna” ismi verildiği belirtildi. Eski iOS sürümlerinde bulunan 23 güvenlik açığını kullanan ve beş saldırı tekniği içeren bir istismar araç seti olduğu ve kötü niyetli kişiler arasında yayılmaya başladığı bildirildi. iOS 13 (Eylül 2019) ile iOS 17.2.1 (Aralık 2023) arasında çalışan iPhone'lar, bir web sayfasını ziyaret etmek gibi basit yollarla enfekte edilebildiği ifade edildi. Eğer ulaşabilirlerse telefonunuzdaki bilgiler sızdırılabiliyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, kullanıcılara cihazları iOS 26’yı destekliyorsa hemen güncellemelerini önerdi. Öyle ki yeni sürüm, güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor ve etkisiz hâle getiriyor.

iVerify’ın aktardığına göre ABD hükûmeti 2025'ten önce iPhone kullanıcılarına karşı kullanılmak üzere gelişmiş güvenlik açığı araç setlerinin geliştirilmesini emretmiş. İddiada benzer çerçevelerin kullanımı, gelişmişlik düzeyi ve kodun İngilizce olarak yazılması gibi çeşitli işaretler bunun ABD tarafından yapıldığını gösterdiği belirtilmiş. Sonrasında kontrolden çıktığı ve kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini de eklemiş. Yani iddiaya göre ABD hükûmeti Coruna setinin bir dizi olay sonucunda bu aracın kontrolünü kaybetti ve ardından milyonlarca dolara karaborsada satıldı.