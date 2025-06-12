Apple, iOS 26 başta olmak üzere tüm yeni sürümleriyle birlikte cihazlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda güncellemelere gidecek. Artık ebeveynler, çocukların kimlerle iletişim kurduğu konusunda daha fazla kontrol sahibi olacak.

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 26 başta olmak üzere tüm yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtmıştı. Her bir sürüm yepyeni özelliklerle geliyordu. Ayrıca şirket, dün ekstra bir açıklama yaparak cihazlarında sunduğu, "Ebeveyn Denetimleri" olarak da bilinen çocuk güvenliği işlevleri hakkında da güncellemeler yapacağını duyurdu.

Eylül ayında yayımlanacak iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26’nın hepsinde yapılacak bu güncelleme, artık ebeveynlerin çocuklarının kullandığı cihazlar üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olmasına imkân tanıyacak.

Yeni numaralara mesaj atmak için ebeveyn izni gerekecek

Güncellemenin ardından ebeveynler, çocuklarının kimlerle iletişim kurabileceğine karar verebilecek. Çocuklar yeni bir numaraya mesaj atmak istediklerinde bunun için ebeveyn izni almaları gerekecek. Talepler direkt olarak mesajlar uygulamasında gözükecek. Ebeveynler, “Kabul et” veya “Reddet” seçeneklerinden birine dokunarak özelliği kullanabilecek. Apple ayrıca geliştiricilerin kendi uygulamalarına da böyle bir özellik eklemesine olanak tanıyacağını belirtti.

Şirketin ebeveyn kontrolleri, 13 yaş altı kullanıcılar için normalde otomatik olarak web sitelerinde içerik filtreleme ve uygulamalarda sınırlamalar yapıyordu. Yeni güncellemenin ardından 13-17 yaş arası için de önlemler gelecek. Apple’ın güvenlik aracı, artık Facetime aramalarında, Fotoğraflar uygulamasında çıplaklık tespit ettiğinde sansürleme gibi önlemler alabilecek.

Bunlar dışında şirket, ebeveynlerin uygulamalarda çocuklarının tam doğum tarihi vermeden yaş aralığını paylaşmasına izin vermeyi düşünüyor. Böylece geliştiricilerin gerekli önlemleri almasına yardımcı olacak. Tüm bu özelliklerin eylülde çıkacak yeni işletim sistemi sürümleriyle geleceğini tekrar hatırlatalım.