Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olacak olan iPhone Fold'un radikal bir tasarım değişikliğe ile ekran altı kamerayla geleceği ortaya çıktı.

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Kore kaynaklı yeni bir kaynak, telefonun mühendislik prototipine dair bazı dikkat çekici özellikleri gün yüzüne çıkardı.

Yeni bilgilere göre iPhone Fold adını taşıması beklenen modelin dış ekranında delikli bir selfie kamerası yer alırken, içteki katlanabilir ana ekran Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modelinde olduğu gibi ekran altı bir kamerayla donatılacak. Bu da Apple’ın ekran tasarımı konusunda radikal bir adım atabileceğini gösteriyor.

Apple, Galaxy Z Fold 6'daki tasarımı benimseyecek

Face ID yerine yana monte edilmiş bir Touch ID sensörü kullanılacağı belirtilen iPhone Fold'da önceki prototipe kıyasla ekran boyutlarında küçük bir küçülme olsa da çözünürlük ve en-boy oranı korunacak.

Apple’ın iPhone Fold'u piyasaya sürmek için 2026 sonları veya 2027'yi hedeflediği ifade ediliyor. Bu da şirketin hâlen tasarım ve donanım üzerinde karar verme sürecinde olduğunun bir göstergesi. Daha önceki sızıntılarda Apple’ın ekranın katlanma izini minimumda tutmak ve rakiplerinden daha kaliteli bir menteşe sistemi geliştirmek için yoğun mesai harcadığı belirtilmişti.

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Peki sizin iPhone Fold'dan beklentileriniz neler? Yakın gelecekte piyasaya sürüldüğü takdirde satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.