The Wall Street Journal tarafından ortaya atılan iddiaya göre Apple, yakında beyin implantlarına destek sunmaya başlayacak. Bu da iPhone gibi cihazların beyin ile kontrol edilebileceği anlamına geliyor. İşte çığır açacak özellik hakkında ilk detaylar.

Apple, sürekli olarak iPhone gibi cihazlarına inovatif özellikler getirerek kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı planlıyordu. Erişilebilirlik özellikleri de bunlar arasındaydı. Şimdi ise The Wall Street Journal’dan (WSJ) çok ilginç bir rapor geldi. İddiada, şirketin bu bu yıl içinde cihazlarında beyin implantlarına destek sunmayı planladığı öne sürüldü.

Neuralink gibi şirketler öncülüğünde yavaş yavaş daha da yaygınlaşan beyin implantları, özellikle felçli hastaların işine yarıyordu. Bu implantlara sahip kişiler, bilgisayarları beyinleriyle kontrol edebiliyorlardı. İşte WSJ’nin aktardığına göre Apple’ın sağlamak istediği şey de tam olarak bu.

iPhone’lar beyin ile kontrol edilebilir

Eğer iddia doğruysa Apple; iPhone, iPad, Mac, Vision Pro gibi cihazların beyin ile kontrol edilmesini sağlayacak. Bunu da beyin implantlarına gönderilen sinyaller yoluyla başaracak. Özelliğin, normalde belli hareketler ile iPhone’ları kontrol etmeyi sağlayan “Switch Control” (Türkçede Anahtar Kontrolü) özelliğine entegre edileceği de aktarılmış.

Bu kapsamda bir nöroteknoloji girişimi olan Synchron ile de ortaklık kurulmuş. Synchron, “Strentrode” ismi verilen bir beyin bilgisayar arayüzü geliştiriyordu. İmplantlarıyla da ALS gibi ciddi motor bozuklukları olan insanların nöral sinyallerini kullanarak Apple cihazlarını kontrol etmelerini sağlamayı amaçlıyorlardı. Şirket, 2019’dan beri toplamda 10 hastaya Strentrode’u yerleştirdi ve başarılı sonuçlar aldı. Eğer Apple ortaklığı doğruysa daha da büyüyebilir.

Beyin sinyalleri yoluyla iPhone gibi cihazları kontrol etme özelliği, gerçekten çığır açıcı olabilme potansiyeline sahip. Özellikle ilerleyen yıllarda hareket sınırlaması olan insanların çok işine yarayabilir. Tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz ancak iddialarda 2025’in sonuna doğru denmiş.