Apple'ın en ince iPhone modeli olacak olan iPhone 17 Air modelinde TDK'nın yeni pil teknolojisinin kullanılacağı ortaya çıktı.

Apple’ın önümüzdeki Sonbahar aylarında tanıtması beklenen iPhone 17 Air modeliyle ilgili söylentiler giderek artıyor. İddiaya göre iPhone 17 Air, son günlerin yeni ve çığır açan pil teknolojisini kullanan ilk Apple telefonu olacak.

Bu kadar ince bir telefonun pil ömrü nasıl iyi olacak diye merak ediyorsanız, işin sırrı Japonya’dan geliyor. Apple’a parça tedarik eden TDK, klasik pillere göre daha fazla enerji depolayabilen yeni bir pil teknolojisi geliştiriyor. Üstelik bu pillerin sevkiyatı normalden erken, Haziran ayı sonu gibi başlayacak. Bu da iPhone 17 Air’in bu yeni pilleri kullanma ihtimalini artırıyor.

TDK'nın pilleri klasik pillere göre daha fazla enerji depolayabiliyor

Bu yeni pil teknolojisi sayesinde telefon hem daha ince olabilecek hem de uzun süre dayanan bir pil performansı sunabilecek. En azından Apple’a yakın kaynaklar bu yönde. Elbette herkes aynı fikirde değil. Bazı kaynaklar pil ömrünün daha kötü olabileceğini söylüyor ama Apple’ın donanım ve yazılım optimizasyonları sayesinde pil süresinin önceki modellerle benzer kalacağı da iddialar arasında.

iPhone 17 Air’in, Apple’ın enerji tasarruflu modemini kullanacağı ve bazı kamera özelliklerinden de feragat edeceği söyleniyor. Bu sayede daha fazla alan açılarak pil için de yer yaratılabilecek. Tanıtımı Eylül ayında yapılması beklenen bu yeni modelin, büyük bir sürpriz olmazsa iPhone 17 Plus’ın yerini alacak.

Gelecek içinse Apple’ın daha da gelişmiş pil teknolojileri üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Belki de birkaç yıl sonra telefonlarımız hem daha hafif hem de günlerce şarj istemeyen cihazlara dönüşecek.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Air sizce başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.