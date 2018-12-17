iPhone'unuza Yeni Bir Görünüm Kazandıracak, İndirilebilir 4K Duvar Kağıtları

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2018 yılının son günlerini yaşarken, iOS cihazınızda kullanabileceğiniz birbirinden güzel duvar kağıtlarını derledik.

Dönem dönem telefonunuzu veya tabletinizi daha keyifle kullanmanızı sağlayacak duvar kağıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Hazır yılbaşı havasına girmeye başlamışken, aşağıdaki duvar kağıtları ile cihazınızda kış rüzgarları estirebilirsiniz.

2018'in En Güzel Kış Temalı Duvar Kağıtları

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İndirin: iPhone / iPad Pro veya Masaüstü

İndirin: iPhone / iPad Pro veya Masaüstü

İndirin: iPhone / iPad Pro veya Masaüstü

İndirin: iPhone / iPad Pro veya Masaüstü

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İndirin: iPhone / iPad Pro veya Masaüstü

İndirin: iPhone / iPad Pro veya Masaüstü
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Kaynak : https://www.idownloadblog.com/2018/12/16/4k-winter-wallpapers-iphone-ipad/
Etiketler: ios, duvar kağıdı
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