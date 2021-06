iOS 15 versiyonundan bahsettiğimiz bugünlerde hala iOS 14 ile gelen özelliklere hakim olmayan iPhone kullanıcıları var. Kullanmasanız bir zararı yok ama kullanırsanız çok daha keyifli bir iPhone deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte çok daha keyifli bir iPhone deneyimi için iOS kullanıcılarının bilmesi gerekenler ve dikkat çeken iOS tüyoları.

Apple iPhone akıllı telefonların işletim sistemi olan iOS’un son versiyonu iOS 14 çıkalı bir yıldan fazla oluyor. Hatta öyle ki şu sıralar iOS 15 versiyonundan bahseder olduk. Ancak bu kadar uzun zamandır kullanımda olan iOS 14 versiyonunun özelliklerine bile hala tam olarak hakim olmayan kullanıcılar var. iOS kullanıcılarının bilmesi gerekenler iPhone deneyimini çok daha keyifli bir hale getiriyor.

iOS kullanıcılarının bilmesi gerekenler genel olarak iOS 14 ile birlikte gelen özelliklerdir. Bu özellikleri kullanmadığınız zaman bir şey olmaz ancak kullandığınız cihazın tüm özelliklerine hakim olursanız çok daha keyifli bir iPhone deneyimi yaşayacağınız kesin. iOS kullanıcılarının bilmesi gerekenler nelerdir sorusunu yanıtladık ve bazı iOS tüyoları ile neler yapabileceğinizden bahsettik.

iOS kullanıcılarının bilmesi gerekenler ve önemli iOS tüyoları:

Arkaya Dokun özelliğini keşfedin. Yazarak emoji arayın. Tarayıcı ve e-posta tercihlerinizi düzenleyin. Facetime yanılsaması yaratın. Her uygulamanın ana ekranda görünmesinin önüne geçin. Kamera modlarını keşfedin. Widgetları etkili kullanın. QR kodları uygulamasız tarayın. Karanlık mod için özel bir program oluşturun. Özel titreşimler yaratın.

Arkaya Dokun özelliğini keşfedin:

iOS 14 ile birlikte gelen Arkaya Dokun özelliği, ekranına dokunmaya alıştığımız telefonların arkasının atıl kalmasının önüne geçiyor. Ayarlar / Erişilebilirlik sayfası üzerinden düzenleyebileceğiniz Arkaya Dokun özelliği ile telefonun arkasına iki kez ve üç kez dokunarak neler yapabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Telefonun arkasına iki kez dokunarak ana ekrana gelebilir ya da üç kez dokunarak ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Tercih size kalmış.

Yazarak emoji arayın:

Hani bir emoji vardır, öyle her an kullanmazsınız da yeri geldiği zaman tam da gediğine oturur. İşte o emoji nerede? Yüzlerce emoji arasından tam da lazım olduğu sırada hızla bir emoji bulmak büyük bir zaman kaybı ama yazarak kolayca bulabilirsiniz. Klavyenin emoji sayfasını açtığınız zaman karşınıza küçük bir arama satırı çıkacak. Buradan Türkçe ya da İngilizce olarak bulmak istediğiniz emojinin neye benzediğini yazarsanız anında bulabilirsiniz.

Tarayıcı ve e-posta tercihlerinizi düzenleyin:

iPhone akıllı telefonlar varsayılan mobil internet tarayıcısı Safari, varsayılan e-posta adresi de iCloud olarak gelir. Her iki hizmet de oldukça keyifli bir kullanım sunar ancak siz bir kullanıcı olarak Opera internet tarayıcısı kullanmak istiyor ya da Gmail e-posta hizmetini kullanmak istiyor olabilirsiniz. Ayarlar sayfası üzerinden bu tercihleri düzenleyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz e-posta adresiyle giriş yapmış olmanız ve kullanmak istediğiniz mobil internet tarayıcısını indirmiş olmanız yeterli.

Facetime yanılsaması yaratın:

Facetime üzerinden görüntülü konuşma yapmak son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Facetime üzerinden görüntülü konuşma sırasında gözünüzü kendinizden alamıyor ya da gelen bildirimleri görmezden gelemiyorsanız ufak bir hile yapabilirsiniz. Ayarlar / Facetime / Göz Teması seçeneğini aktif hale getirirseniz yüzünüz ekrana dönükken gözünüz nereye bakarsa baksın konuştuğunuz kişiyle göz teması kuruyor olacaksınız. Bu yalnızca göz bebeğini hizalayan basit bir özelliktir ama kullanması son derece keyifli.

Her uygulamanın ana ekranda görünmesinin önüne geçin:

Yeri geliyor onlarca iOS mobil uygulaması indirdiğimiz oluyor. Ara sıra kullandığımız bu mobil uygulamaların hepsi ana ekranda yer kaplamak zorunda değil. Ayarlar / Ana Ekran sayfası üzerinden yeni indirilen uygulamaların yalnızca Uygulama Arşivi’nde görünür olmasını seçin. Böylece indirmiş olduğunuz mobil uygulamaları yalnızca ana ekranın son sayfasını sola kaydırdığınızda ulaşabileceğiniz Uygulama Arşivi’nde göreceksiniz. Bu sayede ana ekran karmaşasından kurtulmuş olursunuz.

Kamera modlarını keşfedin:

iPhone kameraları her yeni modelde ve her yeni iOS sürümünde giderek gelişiyor. Örneğin portre modu hiç olmadığı kadar çok çekim modu ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra normal bir fotoğraf çekerken de özel modlar ayarlayabilirsiniz. Kamera açıkken ekranı hafifçe yukarı kaydırdığınız zaman karşınıza flaş, live modu, görüntü boyutu, pozlama ayarı, zamanlama, efekt gibi çekim sırasında fotoğrafınızı özelleştirebileceğiniz modların olduğu bölüm çıkacak. Bu modlar ile her bir fotoğrafı benzersiz bir esere dönüştürmeniz mümkün.

Widgetları etkili kullanın:

Uzun yıllardır Android işletim sisteminin benzersiz bir özelliği olan wigdetlar, iOS 14 ile birlikte iOS işletim sistemine de geldiler. Ekranın boş bir noktasına basılı tuttuktan sonra sağ üst köşedeki artı botuna dokunun. Karşınıza bir widget arşivi çıkacak. Buradan telefonunuzda yüklü olan mobil uygulamaların iPhone için geliştirmiş oldukları tüm widgetlara ulaşabilirsiniz. Her mobil uygulama böyle bir widget sunmuyor ancak var olan hizmetler de ana ekranı bir karnaval alanına çevirmeye yetecektir.

QR kodları uygulamasız tarayın:

Son yıllarda giderek popüler hale gelen barkod benzeri QR kodlar ile neredeyse her yerde karşılaşıyoruz. Bu QR kodları okuttuğunuz zaman koda kayıtlı videoya, internet sitesine ya da bambaşka bir içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Uzun zamandır QR kod okutmak için üçüncü taraf mobil uygulamalar kullanmak gerekiyordu. Artık iOS 14 işletim sistemi kullanan iPhone’unuzun kamerası ile QR kod okutmanız mümkün. Kamerayı açın, koda doğrultun ve çıkan bağlantıya dokunun. Bu kadar basit.

Karanlık mod için özel bir program oluşturun:

Gece gündüz demeden telefonlarımızı bir an olsun elimizden bırakmadığımız için Night Shift özelliği bile bazen yeterli gelmiyor ve karanlık mod kullanmak durumunda kalıyoruz. Devamlı kullanmak iç karartıcı, ara sıra açıp kapatmak da zahmetli olabilir. Neyse ki karanlık mod için özel bir program ayarlayabilirsiniz. Ayarlar / Ekran ve Parlaklık sayfası üzerinden Otomatik seçeneğini onaylayın ve Özel Zamanlama seçeneğinden karanlık modun aktif olacağı zaman aralığını belirleyin. Belirlediğiniz zaman aralığında telefon otomatik olarak karanlık moda geçecektir.

Özel titreşimler yaratın:

Uzun zamandır iOS işletim sisteminde bulunan bir özellik olsa da pek çok kullanıcı özel titreşim yaratma özelliğinden haberdar değil ya da nasıl yapacağını bilmiyor. Örneğin Kişiler sayfasından sevmediğiniz birini seçin. Düzenle seçeneği üzerinden Zil Sesi seçeneğini açın. Titreşim sayfasını açın ve sevmediğiniz biri sizi aradığı zaman çalacak dünyanın en rahatsız edici titreşimini yaratın. Böylece o aradığı zaman iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Elbette aynı işlemi sevdikleriniz için ya da telefonun tüm aramaları için genel olarak da uygulayabilirsiniz. Tercih sizin.

Çok daha keyifli bir iPhone deneyimi için iOS kullanıcılarının bilmesi gerekenler nedir sorusunu yanıtladık ve kısaca önemli iOS tüyolarından bahsettik. iOS 15 ile pek çok yeni özellik daha gelecek ama önce var olan özellikleri sonuna kadar kullanmayı bilelim.