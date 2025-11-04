iOS 26.1'da iPhone'ların Liquid Glass Tasarımı Nasıl Açılıp Kapatılır? (Adım Adım Anlattık)

Apple, iOS 26.1 güncellemesiyle Liquid Glass tasarım dilinde değişiklik yapmanızı sağlayan bir özellik getirdi. Nasıl kullanacağınızı ve neleri değiştirdiğini anlattık.

Apple, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi iOS 26.1’i dün gece resmen iPhone kullanıcıları için yayımladı. Yeni güncelleme, birçok önemli özelliği beraberinde getiriyordu. Bunlardan biri de sistemin saydam görünümlü Liquid Glass tasarımını değiştirmenize olanak tanıyan yeni ayardı.

Liquid Glass tasarım dili, iPhone’ların geneline daha cam benzeri, saydam bir görünüm kazandırmıştı. Ancak bazı kullanıcılar, görmeyi zorlaştırdığını belirterek bu tasarım konusunda eleştirilerde bulunmuştu. İşte iOS 26.1, hem Liquid Glass tasarımını korurken hem de görüş zorluğunu azaltan bir özellik getirdi.

iOS 26.1’le gelen Liquid Glass değiştirme ayarı nasıl yapılır?

Adım #1 : iOS 26.1 sürümüne geçin.

: iOS 26.1 sürümüne geçin. Adım #2 : iPhone’unuzun “Ayarlar”ına girin.

: iPhone’unuzun “Ayarlar”ına girin. Adım #3 : “Ekran ve Parlaklık” bölümüne girin.

: “Ekran ve Parlaklık” bölümüne girin. Adım #4 : “Liquid Glass” kısmına basın.

: “Liquid Glass” kısmına basın. Adım #5: Açılan ekrandan “Hafif renkli” kısmına dokunun.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra Liquid Glass tasarım dili üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Apple, artık iPhone kullanıcılarına “Saydam” ve “Hafif renkli” seçenekleri sunuyor. Saydama bastığınızda Liquid Glass’in varsayılan tasarımı kullanılacak. Ancak “Hafif renkli” yaparsanız daha koyu renkler kullanıldığını göreceksiniz. Zaten Apple da “Hafif renkli” seçeneğinin opaklığı artırdığını ve daha fazla kontrast eklediğini söylüyor.

Liquid Glass ayarı yapıldıktan sonra tasarım nasıl değişiyor?

Ekran görüntülerine bakarak bir karşılaştırma yapacak olursak öyle inanılmaz bir değişim yaşanmadığını görebiliyoruz. Artık cam benzeri kısımların arka tarafında az daha koyu bir renk kullanımı mevcut. Çok fazla katkısı olmasa da görüşünüzü biraz daha iyileştirdiğini söyleyebiliriz.

Uygulama logoları, ana ekran gibi yerlerdeki Liquid Glass’ı değiştirmediğinin altını çizmemiz gerek. Bildirimler, çubuklar ve arka plan gibi kısımlardaki opaklık seviyesini etkileyen bir ayar. Bu yüzden öyle çok büyük farklılıklar beklemeyin.