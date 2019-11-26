iPhone'da Açık Bulan Gençlere 200 Bin Dolar Ödül

Son günlerde artan “Apple’ın açığını bulan genç” haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sefer teklif edilen ödül miktarı, herkesi memnun edecek seviyede. iPhone’larda bir açık bulan iki gence Apple ve Netflix tarafından 100’er bin dolar ödül teklif edildi.

Apple, 2018 yılında iPhone’lara ekran video kaydı alma özelliği sunmuştu. Ancak Netflix ve Apple arasında imzalanan bir sözleşme ile Netflix uygulaması iPhone’da çalışırken video kayıt özelliği devre dışı kalıyordu. İki Türk genci, bu özelliğin bir açığını buldular ve Netflix uygulamasından video kaydı almayı başardılar.

20 yaşındaki Çayan Temel ve 17 yaşındaki Oğuz Akçay, iPhone’da bir açık keşfederek Netflix’ten video kaydı almayı başardılar. İki genç, buldukları açıkla Netlflix’ten iPhone aracılığıyla 4K ve HD video almayı başardılar.

Temel ve Akçay, hiçbir program yüklemeden iPhone’un ayarlarını değiştirerek bu açığı bulduklarını açıkladılar. İki genç, buldukları açığı Apple ve Netflix’e bildirdiler. İki şirket ayrı ayrı gençlere 100’er bin dolar ödül vermeyi teklif etti. Ödülü az bulan gençler, daha yüksek bir ödül teklif edilmedikçe açığı Apple’la paylaşmayacaklarını açıkladılar.

iPhone’da buldukları açıkla Netflix’ten video kaydı almayı başaran gençler, konu ile ilgili verdikleri röportajda buldukları açık sayesinde korsan film sitelerinin Netflix’te yayınlanan film ve dizileri daha yayınlandıkları gün alabileceklerini ve kendi sitelerinde yayınlayabileceklerini söylediler. Gençler, bu şekilde Netflix’in değerinin çok düşeceğini düşündüklerini belirttiler.

İki şirketle de 5 gün görüştüklerini açıklayan Çayan Temel ve Oğuz Akçay, Apple’ın geçmişte yaptığı düşük ödüllendirmeler sonrası ödül teklifinin düşük olduğuna karar verdiklerini açıkladılar. İki genç, yaptıkları açıklamada, “Çünkü film siteleri bunun sayesinde günlük birkaç milyon dolar kazanabilecek. Daha uygun bir teklif sunulursa, bu açığı Apple ve Netflix'e verip hatayı kapattırmak istiyoruz” dediler.

Apple ve Netflix’in toplam 200 bin dolar olan ödül teklifini kabul etmeyeceklerini söyleyen iki genç, iki şirketlerin ödülü artırmasını bekliyor. Hem Çayan Temel hem de Oğuz Akçay, daha önce buldukları açıklar ile Apple’dan küçük ödüller almayı başarmışlardı.