Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone'ları Oyuncu Telefonuna Dönüştüren Özel Soğutucu Tanıtıldı

Black Shark, oyun oynarken iPhone'unuzu hem soğuk tutacak hem de şarj edecek kablosuz şarj soğutucusunu tanıttı.

iPhone'ları Oyuncu Telefonuna Dönüştüren Özel Soğutucu Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun odaklı aksesuarlar piyasaya sürmesiyle bilinen Çin merkezli teknoloji şirketi Black Shark, yeni ürünlerini tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Dev firma, şimdi de manyetik kablosuz şarj özellikli bir soğutucu tanıttı. Cihaz, iPhone’lara özel olarak tasarlanan bir aksesuar olarak geliyor.

Black Shark’ın kablosuz şarj sunan soğutucusu dikkat çeken özelliklerle Çin’de satışa sunulmuş durumda. Özellikle oyun oynamayı seven iPhone sahiplerinin kesinlikle isteyeceği bir ürün olacağını söyleyebiliriz. Gelin nasıl özellikler sunduğuna ve fiyatına göz atalım.

Black Shark’ın kablosuz şarj soğutucusu neler sunuyor?

eak

Black Shark’ın yeni ürünü, 3 işlevi tek ünitede bir araya getiriyor. Bunlar hızlı kablosuz şarj, TEC yarı iletken soğutma ve güçlü manyetik bağlantı. Şarj tarafına baktığımızda WPC Qi 2.2 protokolüne uyumlu olarak 25W’lık kablosuz şarj desteğiyle geldiğini görüyoruz. Böylece iPhone’unuzu hem soğuk tutarken hem de şarj edebiliyor. Şirkete göre cihaz, iPhone 17 Pro modelini 30 dakika civarında %50 seviyelerine çıkarabiliyormuş.

Cihazın yarı iletken soğutma plakası, 3000 rpm fan ve büyük bir dahili soğutucu içeren bir TEC soğutma modülüyle donatılmış. Soğutma sistemi, şarj sırasında yüzey sıcaklıklarını 13°C'ye kadar düşürüyor. Cihaz ayrıca, termal çıkışı gerçek zamanlı olarak izleyen ve pili korumak için soğutma gücünü ayarlayan bir yapay zekâ sıcaklık kontrol sistemine de sahip. Oyun oynadığınız zamanlarda telefonu ciddi anlamda koruyacak şekilde soğuk tutacağını söyleyebiliriz.

ma

Bunlara ek olarak 18 N52 mıknatıslı çift taraflı güçlü manyetik bağlantıya da sahip. Manyetik kuvvet 15N’ye kadar ulaşarak cihazın; iPhone’larda, şeffaf kılıflarda ve uyumlu manyetik kılıflarda sabit bir tutuş sergilemesine olanak tanıyor. Son olarak cihazın 93 gram ağırlık ve 65,49×22,7 mm boyutlarla geldiğini belirtelim. Fiyatı ise 30 dolar olarak açıklandı.

Tarihi Yenilik: İlk Kez Bir Android Telefon, AirDrop ile iPhone'lara Dosya Gönderebilecek Tarihi Yenilik: İlk Kez Bir Android Telefon, AirDrop ile iPhone'lara Dosya Gönderebilecek
iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim