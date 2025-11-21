iPhone'ları Oyuncu Telefonuna Dönüştüren Özel Soğutucu Tanıtıldı

Black Shark, oyun oynarken iPhone'unuzu hem soğuk tutacak hem de şarj edecek kablosuz şarj soğutucusunu tanıttı.

Oyun odaklı aksesuarlar piyasaya sürmesiyle bilinen Çin merkezli teknoloji şirketi Black Shark, yeni ürünlerini tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Dev firma, şimdi de manyetik kablosuz şarj özellikli bir soğutucu tanıttı. Cihaz, iPhone’lara özel olarak tasarlanan bir aksesuar olarak geliyor.

Black Shark’ın kablosuz şarj sunan soğutucusu dikkat çeken özelliklerle Çin’de satışa sunulmuş durumda. Özellikle oyun oynamayı seven iPhone sahiplerinin kesinlikle isteyeceği bir ürün olacağını söyleyebiliriz. Gelin nasıl özellikler sunduğuna ve fiyatına göz atalım.

Black Shark’ın kablosuz şarj soğutucusu neler sunuyor?

Black Shark’ın yeni ürünü, 3 işlevi tek ünitede bir araya getiriyor. Bunlar hızlı kablosuz şarj, TEC yarı iletken soğutma ve güçlü manyetik bağlantı. Şarj tarafına baktığımızda WPC Qi 2.2 protokolüne uyumlu olarak 25W’lık kablosuz şarj desteğiyle geldiğini görüyoruz. Böylece iPhone’unuzu hem soğuk tutarken hem de şarj edebiliyor. Şirkete göre cihaz, iPhone 17 Pro modelini 30 dakika civarında %50 seviyelerine çıkarabiliyormuş.

Cihazın yarı iletken soğutma plakası, 3000 rpm fan ve büyük bir dahili soğutucu içeren bir TEC soğutma modülüyle donatılmış. Soğutma sistemi, şarj sırasında yüzey sıcaklıklarını 13°C'ye kadar düşürüyor. Cihaz ayrıca, termal çıkışı gerçek zamanlı olarak izleyen ve pili korumak için soğutma gücünü ayarlayan bir yapay zekâ sıcaklık kontrol sistemine de sahip. Oyun oynadığınız zamanlarda telefonu ciddi anlamda koruyacak şekilde soğuk tutacağını söyleyebiliriz.

Bunlara ek olarak 18 N52 mıknatıslı çift taraflı güçlü manyetik bağlantıya da sahip. Manyetik kuvvet 15N’ye kadar ulaşarak cihazın; iPhone’larda, şeffaf kılıflarda ve uyumlu manyetik kılıflarda sabit bir tutuş sergilemesine olanak tanıyor. Son olarak cihazın 93 gram ağırlık ve 65,49×22,7 mm boyutlarla geldiğini belirtelim. Fiyatı ise 30 dolar olarak açıklandı.