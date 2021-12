Eğer iOS işletim sistemine sahip bir iPhone ya da iPad kullanıyorsanız takvim virüsü ile en az bir kez karşılaşmışsınızdır. Takvim uygulamanıza bir abonelik yükleyerek oradan adım adım cihazınıza sızan bu virüs her an her yerde karşınıza çıkabilir. iPhone takvim virüsü nasıl silinir gelin yakından inceleyelim.

iOS işletim sistemine sahip bir iPhone akıllı telefon ya da bir iPad tablet kullanırken bir internet sitesini açtınız ve ansızın takvim uygulaması açılarak karşınıza bir onay ekranı çıktı. Acele etmez ve ekranı okuyarak onaylamazsanız sorun yok ancak bir anlık heyecanla o ekranı onaylarsanız kimbilir hangi takvime abone olmuş ve iPhone takvim virüsü ile tanışmış olabilirsiniz. Bu durum sık sık yaşanmaktadır. iPhone takvim virüsü aslında tam olarak bir virüs değil. Yalnızca kullanıcıyı bir takvim sistemine abone yapıyor. Ancak zaman geçtikçe adım adım cihaza sızarak ve belki bazı erişim izinleri alarak tüm kişisel verileri ele geçirebiliyor. Böyle bir durum yaşıyorsanız endişe etmeyin, sorunun çözümü son derece basit. Gelin 'iPhone takvim virüsü nasıl silinir' sorusunun yanıtına bakalım ve uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim. iPhone takvim virüsü nedir? iPhone ve iPad kullanıcılarının istemeden bir takvim sistemine abone olması durumu iPhone takvim virüsü olarak adlandırılır. Çoğu zaman kullanıcılar güvenilir olmayan bir siteye girerler ve karşılarına ansızın takvim uygulaması ile bir onay ekranı çıkar. Ekranı onayladığınız anda kim bilir hangi takvime abone olmuş olursunuz. Herhangi bir takvim aboneliği direkt olarak bir virüs sayılmaz. Ancak bu takvim abonelikleri aslında bir truva atı gibi çalışır. Zaman geçtikçe adım adım cihazınıza sızmaya, bazı erişim izinleri almaya başlarlar. Sonunda bir bakmışsınız bu sistem bir sülük gibi siz farkında olmadan neyiniz var neyiniz yoksa öğrenmiş. O yüzden hızlı müdahale son derece önemlidir. iOS 14.6 ve üzeri sürümlerde iPhone takvim virüsü nasıl silinir? Adım #1: iPhone / iPad Takvim uygulamasını açın.

iPhone / iPad Takvim uygulamasını açın. Adım #2: İstemeden abone olduğunuz takvim etkinliğini açın.

İstemeden abone olduğunuz takvim etkinliğini açın. Adım #3: 'Bu Takvim Aboneliğini Bitir' yazısına dokunun.

'Bu Takvim Aboneliğini Bitir' yazısına dokunun. Adım #4: ' Aboneliği Bitir' yazısına dokunarak onaylayın.

Aboneliği Bitir' yazısına dokunarak onaylayın. Adım #5: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #6: iPhone takvim virüsü silindi. iOS 14.6 ve üzeri sürümlerde iPhone takvim virüsü silmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Dediğimiz gibi bu tam olarak bir virüs olmadığı için cihazınıza sızmadan bir an önce silmek en etkili yöntemdir. Çoğu zaman hızlı davranırsanız herhangi bir sorun yaşamadan bu virüsten kurtulmuş olursunuz. Önceki iOS sürümlerinde iPhone takvim virüsü nasıl silinir? Adım #1: iPhone / iPad Takvim uygulamasını açın.

iPhone / iPad Takvim uygulamasını açın. Adım #2: Ekranın altında bulunan 'Takvimler' yazısına dokunun.

Ekranın altında bulunan 'Takvimler' yazısına dokunun. Adım #3: İstemeden abone olduğunuz takvimi bulun.

İstemeden abone olduğunuz takvimi bulun. Adım #4: ' i' şeklindeki bilgi butonuna dokunun.

i' şeklindeki bilgi butonuna dokunun. Adım #5: ' Takvimi Sil' yazısına dokunun. ya da

Takvimi Sil' yazısına dokunun. Adım #6: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #7: Takvim ayarlarını açın.

Takvim ayarlarını açın. Adım #8: Hesaplar seçeneğine dokunun.

Hesaplar seçeneğine dokunun. Adım #9: Abone Olunan Takvimler’i açın.

Abone Olunan Takvimler’i açın. Adım #10: İstemeden abone olduğunuz takvimi bulun ve açın.

İstemeden abone olduğunuz takvimi bulun ve açın. Adım #11: ' Hesabı Sil' yazısına dokunun.

Hesabı Sil' yazısına dokunun. Adım #12: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #13: iPhone takvim virüsü silindi. Apple Destek sayfası önceki iOS sürümlerinde istenmeyen takvim etkinliklerini silmek için yukarıdaki adımları öneriyor ancak iOS 15 ve üzeri sürümdeki bazı cihazlarda da yukarıdaki adımları izleyerek iPhone takvim virüsünden kurtulmanız mümkün. Zaten birkaç temel yöntem var, bunlardan bir tanesi ile mutlaka bu beladan kurtulacaksınız. iPhone takvim virüsüne karşı ne yapmak gerekiyor? Daha önce anlattığımız gibi böyle isimlendirilse bile aslında iPhone takvim virüsü tam olarak bir virüs değil. Bu nedenle dahili ya da üçüncü taraf bir antivirüs yazılımı kullanmak bile bazen böyle bir takvim sistemine abone olmanızı engellemeyebilir. Opera, Opera GX ve benzeri dahili reklam engelleyici hizmeti bulunan mobil ve masaüstü internet tarayıcılarını kullanmak bir noktaya kadar bu tür sorunları engelleyebilir. Ancak bu tür virüsler bazen reklama bile benzemedikleri için reklam engelleyici hizmetler bile sonuçsuz kalabilir. Peki ne yapacağız? Bilmediğimiz internet sitelerine girmeyeceğiz, giriyorsak her yere tıklamayacağız, tıklıyorsak en azından bir kez okuyacağız ki nasıl bir belaya bulaştığımızı anlayalım. Maalesef internetin her bir köşesi sizin verilerilerinizi hatta direkt paranızı çalmaya çalışan virüslerle dolu. Bu nedenle biraz daha dikkatli olmanın kimseye zararı olmaz. iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazlara bulaşan iPhone takvim virüsü nedir, nasıl silinir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu işlem için uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Her zaman dediğimiz gibi internet dünyasında her an arkanızı kollamalısınız.

