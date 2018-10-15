iPhone Xs ve Xs Max'in Kullanıcılara Cinnet Geçirten 4 Sorun

Apple, her yıl gösterişli akıllı telefonlar tanıtıyor. Bu telefonlar, performans ve tasarım açısında kullanıcılarını memnun etmeyi başarsa da bazı sorunlar, telefonun başarısına gölge düşürebiliyor.

Apple, yaklaşık bir ay kadar önce düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte 2018 model saray mücevherleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı tüketicilerin beğenisine sundu. iPhone XR, Ekim ayının sonunda tüketiciler ile buluşacak olsa da iPhone Xs ve Xs Max, 21 Eylül itibari ile resmi olarak satılmaya başlandı.

2018 yılı, Apple için bir ‘s’ yılı oldu. Bu nedenle şirket, iPhone’ların tasarımında ciddi bir değişiklik gerçekleştirmezken performans ve donanımı ciddi şekilde artırdı. Bu da 2018 model iPhone modellerinin çok daha sorunsuz ve stabil olması gerektiği anlamına geliyor. Fakat iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre 2018 model iPhone’lar, önceki modellere göre daha fazla soruna sahip. İşte 2018 model iPhone’ların en çok sinir bozan 4 sorunu.

1- Şarj Problemleri

Akıllı telefonunuz yalnızca onu kullandığınız sırada şarj olsaydı nasıl olurdu? Bazı kullanıcıların şikayetlerine göre 2018 model iPhone’lar yalnızca ekran uyanıkken şarj oluyor. Cihaz kilidi kapanıp ekran karardığında ise şarj edilmiyor. Bazı kullanıcılar ise durumun daha vahim olduğunu, cihazlarının zaman zaman hiçbir şekilde şarj olmadığını dile getiriyorlar. Apple’ın yayınlayacağı bir yazılım güncellemesi ile bu şarj sorunlarını çözmesi bekleniyor. Aksini düşünmek bile korkutucu.

2- LTE Bağlantı Sorunları

Yine bazı kullanıcıların iddialarına göre 2018 model iPhone’lar, LTE sinyali alma konusunda eski iPhone’lara göre daha kötü performans sergiliyorlar. Bu sorun kesinlikle küresel değil ancak telefonun ana işlevini yerine getiremediğini düşünürsek kesinlikle önemli.

3- Kameranın Yüzleri Fazla Pürüzsüzleştirmesi

Diğer sorunların yanında bir kamera probleminin önemsiz kaldığını düşünebilirsiniz. Ancak 10 bin TL verdiğiniz telefonun yüzünüzü abuk subuk gösterdiğini söylersek durum biraz daha anlaşılır olur. Elbette ki sorun iPhone kamerasının kötü olmasından kaynaklanmıyor. Yalnızca Apple, düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda ortaya çıkan kumlanmayı gidermek için pürüzsüzleştirmeyi biraz abartmış durumda.

4- Wi-Fi Hız Sorunları

Bazı kullanıcıların sosyal medya ve forumlarda yaptıkları açıklamalara göre iPhone Xs ve Xs Max, hem 2.4Ghz hem de 5Ghz Wi-Fi bağlantılarında eski iPhone modellerinin gerisinde kalıyor. Ayrıca iPhone Xs’in 2.4Ghz Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanmakta sorun yaşadığına dair bazı iddialar da bulunuyor. Apple, son yayınladığı iOS güncellemesi ile kablosuz bağlantı sorunlarından bazılarını çözüme kavuşturmuştu.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıdan Webtekno YouTube kanalının inceleme videosunu izleyebilir, ayrıca onun da hemen altında yer alan Webtekno Usulü sağlamlık testini izleyebilirsiniz.