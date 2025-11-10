iPhone'lara Gelecek Yeni Uydu Özellikleri Ortaya Çıktı: Telefonunuzun Çekmemesi Umurunuzda Olmayacak

Apple'ın iPhone'lara yepyeni uydu özellikleri getireceği ortaya çıktı. Bu özellikler, internet olmadan harita erişimi, çekmeme sorununun azaltılması gibi birçok kullanışlı yeniliği içeriyor.

Dünyanın en çok satan telefonlarından biri olan iPhone’lara her sene yeni özellikler geldiğini görüyoruz. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, şirketin önümüzdeki yıllarda iPhone modellerine getirmeyi planladığı bazı yenilikleri paylaştı.

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD’li teknoloji devi, iPhone’lara birçok yeni uydu özelliği getirecek. Bu özellikler, cihazın bağlantılarını çok daha iyi hâle getirerek çekmeme problemini ortadan kaldıracak.

iPhone’lara 5 yeni uydu özelliği geliyor

Apple Maps’te uydu özelliği : Apple’ın Harita uygulamasında hücresel veya Wi-Fi kullanmadan haritayı kullanabileceksiniz.

: Apple’ın Harita uygulamasında hücresel veya Wi-Fi kullanmadan haritayı kullanabileceksiniz. Uydu yoluyla fotoğraf gönderme : Mesajlar uygulamasında uydu bağlantısı yoluyla fotoğraflar gönderilebilecek.

: Mesajlar uygulamasında uydu bağlantısı yoluyla fotoğraflar gönderilebilecek. Kullanımda iyileştirmeler : Artık iç mekânlarda telefonda uydu bağlantısı desteği sunulacak, böylece cihazı fiziksel olarak gökyüzüne tutma ihtiyacı ortadan kalkacak.

: Artık iç mekânlarda telefonda uydu bağlantısı desteği sunulacak, böylece cihazı fiziksel olarak gökyüzüne tutma ihtiyacı ortadan kalkacak. Uydu ve 5G : 5G NTN desteği, hücre kulelerinin kapsama alanını artırmak için uyduları kullanmasına olanak tanıyacak.

: 5G NTN desteği, hücre kulelerinin kapsama alanını artırmak için uyduları kullanmasına olanak tanıyacak. Üçüncü taraf uygulamalar: Geliştiricilerin uygulamalarına uydu bağlantısı özelliklerini entegre etmesine tanıyan API’lar.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere şirket Harita ve Mesajlar uygulaması ve kapsama alanı gibi konularda kullanıcıları çok sevindirecek yeni uydu özellikleri getirmeyi planlıyor. Böylece ücra bölgelerde bile çekmeme sorunları azalacak, internet erişiminiz olmadığında harita gibi uygulamaları kullanabileceksiniz. Ancak uydu üzerinden arama, görüntülü arama veya internette gezinme gibi özellikler konusunda bir plan olmadığını belirtmek gerek. Şirketin bu teknolojileri için nasıl bir yol izleyeceği belirsiz. Kendi uydu hizmetlerini kullanabileceği söylenirken aynı zamanda SpaceX gibi şirketlerle de ortaklığa gidebileceği ifade edilmiş. Neler olacağını zamanla göreceğiz.