2025'in En Güçlü Telefonlarından iQOO 15 Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

iQOO, yepyeni amiral gemisi telefonu 15'i duyurdu. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle çalışan ilk telefon olarak kayıtlara geçen iQOO 15, efsane özellikler sunuyor. Peki bu akıllı telefonun fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

OnePlus, OPPO, vivo ve realme gibi firmaların çatı şirketi olan BBK Electronics bünyesinde çalışmalarını sürdüren iQOO, amiral gemisi özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu "iQOO 15"i duyurdu. Yüksek performansı arşa çıkaran telefon, satışa sunulduğu ülkelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor. Gelin hep birlikte iQOO 15'e yakından bakalım.

iQOO'nun yeni akıllı telefonu, 2K+ çözünürlük sunan 6.85 inç boyutlu AMOLED ekranla donatıldı. 144 Hz tazeleme oranı ve 6.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, Dolby Vision desteği de sunuyor. Ekran altına gömülü parmak izi okuyucu sensör bulunduran telefon, selfie ve video konferans görüşmeleri için 32 MP'lik selfie kamerayla geliyor.

Karşınızda iQOO 15

Başlıksız-1

iQOO 15, Qualcomm'un yepyeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 512 GB'ye kadar depolama alanı ve 16 GB'ye kadar RAM ile destekleniyor. 100W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunan 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 arayüzü ile çalışıyor. iQOO 15, 5 yıl Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX921 VCS ana sensör bizleri bizleri karşılıyor. Ayrıca 50 MP ultra geniş açılı kamera ile 50 MP Sony IMX882 sensörlü periskop telefoto kamera da iQOO 15'te bulunuyor. Bu kamera kurulumunun yapay zekâ destekli özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

iQOO 15 teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.85 inç, 2K+ (3168x1440 piksel), 144 Hz, 6.000 nit, AMOLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12-16 GB (LPDDR5X)
Depolama 256-512 GB (UFS 4.1)
Ön Kamera 32 MP (f/2.2)
Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.65)
Batarya 7.000 mAh (100W kablolu, 40W kablosuz)
İşletim Sistemi OriginOS 6.0 (Android 16)

iQOO 15 fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 820 dolar
16 GB + 512 GB 900 dolar
Akıllı Telefon

