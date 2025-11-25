Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro Duyuruldu: Fiyatı ve Özellikleri!

Huawei, Mate 80 serisi telefonlarını duyurdu. Üst düzey özelliklere sahip olan telefonlar, biraz yüksek fiyatlı olsalar da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki Huawei Mate 80 ile Mate 80 Pro neler sunuyor? İşte fiyat ve özellikleri...

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte Mate 80 serisi telefonlarını duyurdu. Her yıl olduğu gibi yine amiral gemisi özelliklerle donatılan telefonlar, satışa sunulduğu ülkelerde dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki serinin giriş ve orta seviye modelleri olan Mate 80 ile Mate 80 Pro, tüketicilere neler sunuyor? Bu cihazların fiyatları ne kadar?

Dışarıdan bakıldığı zaman büyük oranda aynı görünen Mate 80 ile Mate 80 Pro, özellikler açısından da pek çok noktada birleşiyorlar. Bu bağlamda; her iki telefonda da FHD+ çözünürlük ve 1-120 Hz değişken tazeleme oranı sunan 6.75 inç OLED ekran görüyoruz. Ayrıca her iki modelde de 3D derinlik algılama özelliğini destekleyen 13 MP selfie kamera yer alıyor. Bu kameralar, kendinden geniş açı desteği sunuyorlar.

Karşınızda Huawei Mate 80 Pro:

Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları, işlemci tarafında birbirlerinden ayrışıyorlar. Huawei Mate 80, Kirin 9020 işlemciden güç alırken Mate 80 Pro'nun 12 GB'lik versiyonu Kirin 9030, 16 GB'lik versiyonu ise Kirin 9030 Pro'dan güç alıyor. Ayrıca Mate 80'de 512 GB'ye kadar olan depolama alanı seçeneği, Pro modelde 1 TB'ye kadar yükseltilebiliyor. 5.750 mAh kapasiteli bataryalar Mate 80'de 66W, Mate 80 Pro'da ise 100W kablolu hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi tarafında HarmonyOS 6.0'yı görüyoruz.

Huawei Mate 80 böyle görünüyor:

Huawei Mate 80 ile Mate 80 Pro'da 50 MP çözünürlük sunan bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı sensörle destekleniyor. Tüm bunlara ek olarak Mate 80'de 12 MP çözünürlük sunan periskop telefoto, Mate 80 Pro'da ise 48 MP çözünürlük sunan makro telefoto kamera yer alıyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumu, tüketiciyi memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Huawei Mate 80 Pro teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.75 inç, 1-120 Hz, FHD+ (2832 x 1280), OLED İşlemci Kirin 9030 Pro, Kirin 9030 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-4.0) + 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) Batarya 5.750 mAh (100W kablolu, 80W kablosuz) İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Mate 80 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 845 dolar 12 GB + 512 GB 915 dolar 16 GB + 512 GB 985 dolar 16 GB + 1 TB 1.125 dolar

Huawei Mate 80 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.75 inç, 1-120 Hz, FHD+ (2832 x 1280), OLED İşlemci Kirin 9020 RAM 12-16 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-4.0) + 40 MP (f/2.2) + 12 MP (f/3.4) Batarya 5.750 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz) İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Mate 80 fiyatı: