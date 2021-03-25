Snapdragon 768G işlemci, 120 Hz LCD ekran ve beş kat sıvı soğutma sistemi ile dikkat çeken IQOO Z3 duyuruldu. Özelliklerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan akıllı telefon, yılın en başarılı fiyat/performans modellerinden biri olabilir.

Vivo’nun alt markası olarak kurulan ve bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden IQOO, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu IQOO Z3’ü tüketicilerin beğenisine sundu. Bu yıl tanıtılan çoğu akıllı telefonun aksine delik yerine çentikli ekran tasarımına sahip olan IQOO Z3, Snapdragon 768G işlemcisi ile seviyesine göre hiç de fena sayılmayacak bir performans vadediyor.

6,58 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran ile gelen IQOO Z3; 8 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 11 tabanlı OriginOS ile çıkan akıllı telefon, seviyesindeki rakiplerine göre fiyat olmayan ekran, işlemci ve bellek özellikleri sunuyor.

64 MP çözünürlüğe sahip f/1,8 diyaframlı bir ana kameraya sahip olan IQOO Z3, 8 MP ultra geniş açılı kamerası ve 2 MP makro kamerası ile günümüz standartlarını yakalamayı başarıyor. 4.400 mAh büyüklüğünde bataryasıyla bir günü rahatlıkla tamamlayabilen akıllı telefon, 55W hızlı şarjı ile de priz başında saatler geçirmenizi engelliyor.

IQOO tarafından yapılan açıklamalara göre Z3, beş katlı özel bir soğutma sistemine sahip. Bu soğutma sistemi sayesinde IQOO Z3, uzun süre oyun oynadığınızda dahi performansından bir şey kaybetmiyor. Dolayısı ile IQOO Z3, bir oyuncu telefonu olmasa da performansıyla oyuncu telefonlarını aratmayacak.

IQOO Z3 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 768G

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6,58 inç Full HD+ 120 Hz LCD

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.400 mAh, 55W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

IQOO Z3 fiyatı

Yapılan açıklamalara göre IQOO Z3, 6 GB RAM’li versiyonu için 260 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolamalı versiyonu için 274 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu için ise 305 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Fiyatına göre sahip olduğu özellikleri dikkate aldığımızda IQOO Z3’ün dikkat çekici bir fiyat/performans telefonu olduğunu söyleyebiliriz.