İran Sınırına Örülen 43 Kilometrelik Duvarın Fotoğrafları

Türkiye, kaçak geçişleri engellemek amacıyla İran sınırına toplam 560 kilometrelik duvar örüyor. 3 metre yüksekliğe sahip olan duvarın 43 kilometresini ören yetkililer, bu duvardan bazı fotoğraflar paylaştılar.

Türkiye bir süredir, doğudaki sınırlarını beton duvarlarla örmeye çalışıyor. Bunun nedeni ise yasa dışı geçişleri engellemek. Özellikle de Afganistan'da yaşanan olaylardan sonra Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyrukluların sayısında yaşanan patlama, hükümeti böyle bir karar almak zorunda bıraktı.

Edinilen bilgilere göre İran sınırını neredeyse tamamen kapatacak olan duvar, Ağrı Doğubayazıt'tan Hakkari Yüksekova'ya kadar ulaşacak. Bu bağlamda Yüksekova'da başlatılan çalışmaların boyutunu gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalarla 43 kilometrelik uzunluğa ulaşan sınır duvarı, ilk kez görüntülendi.

Türkiye'nin İran ile olan sınırları, işte bu duvarlarla örülecek

Türkiye'nin kaçak geçişleri engellemek için oluşturmaya başladığı ve beton bloklardan oluşan duvar, tamamlandığında 560 kilometreye ulaşmış olacak. 7 ton ağırlığında olduğu bildirilen beton blokların duvar parçalarının yüksekliği ise 3 metre. 2,8 metre de genişliğe sahip olan duvarın işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.

Bu arada, şimdilik 43 kilometresi tamamlanan sınır duvarının çevresinde de birtakım çalışmalar yürütülüyor. Örneğin bu duvarların çevresine hendekler açılıyor. Bu sayede geçişin daha da zorlaşması sağlanmış olacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, kaçak geçişlerin yoğunlaştığı yerlerde sürekli olarak devriye atıyor. Öte yandan belirli aralıklarla akıllı gözetleme kuleleri yerleştiriliyor. Bakalım Türkiye, ördüğü duvarlarla kaçak geçişleri engelleyebilecek mi yoksa hırsıza anahtar mı dayanmayacak...

Doğu sınırlarımıza örülen duvarlar, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmiş durumda. Kimi kullanıcılar, bu duvarların etkili olacağını düşünürken kimileri ise pek de umutlu değiller. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, örülen duvarla ilgili yapılan paylaşımları sizlerle paylaşalım.

İran sınırındaki duvarla ilgili yapılan paylaşımlar