iRobot iflas koruma başvurusunda bulundu

Robot süpürgeleriyle tanınan iRobot, artan rekabet ve başarısız Amazon anlaşmasının ardından ABD’de iflas koruması için başvurdu.

Ev robotları denince akla gelen ilk markalardan biri olan iRobot, ciddi mali sorunlar nedeniyle ABD’de Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, bu süreçte operasyonlarını sürdürmeyi hedefliyor.

iRobot’un bu noktaya gelmesinde, Amazon’un 2022’de duyurduğu ancak rekabet kurumlarına takılan satın alma anlaşmasının iptal olması ve Çinli rakiplerin agresif fiyat politikaları etkili oldu.

Yeniden yapılanma kapsamında iRobot’un ana kreditörü şirketi devralacak ve marka özel bir şirket olarak yoluna devam edecek. Bu gelişme, robot süpürge pazarında rekabetin ne kadar sertleştiğini açıkça gösteriyor.