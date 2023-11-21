IShowSpeed'in Evini Canlı Yayında SWAT Ekibi Bastı [Video]

Twitch yayınları ile popüler olan ve sonrasında da YouTube'a geçen IShowSpeed, evinden yayın yaptığı sırada SWAT ekiplerinin baskınına uğradı. Baskının nedeni ise yapılan asılsız ihbar.

Son yıllarda ABD'de gittikçe popüler hâle gelen trolleme girişimlerinden biri, Swatting adı verilen bir yöntem. Bu yöntemde yayıncıları popülerleştirmek isteyenler ya da yayıncılardan nefret edenler, asılsız ihbarlarla kişilerin evine çeşitli kamu yetkilileri gönderiyor.

Genellikle polis ya da SWAT ekipleri, asılsız ihbarlarla yönlendiriliyor. Swatting girişimlerinin son kurbanı, ülkemizde de oldukça tanınan yayıncı IShowSpeed oldu.

Yeni evinde canlı yayında baskın

Twitch'te başladığı yayıncılık kariyerine YouTube'da da devam eden IShowSpeed, geçtiğimiz haftalarda 10 milyon dolara bir ev almış ve kameramanıyla birlikte bu eve taşınmıştı. Yayınlarına yeni evinden devam eden IShowSpeed, canlı yayında Fortnite oynarken SWAT birliğinin evine baskın düzenlediğini fark etti. Yayıncının baskını durdurmak için bilgisayarın başından kalkmasıyla birlikte yayın da aksadı.

IShowSpeed'in baskından dolayı şok geçirdiği göze çarparken, sorunu çözdükten sonra yayına devam etti. Evi incelemeye devam eden ekipler, herhangi bir tehdit unsuruna rastlamadı. Yayıncı insanlardan SWAT yönlendirmelerini durdurmalarını isterken, yüzüne silahların doğrultulduğunu ve bir şeylerin yanlış gitmesi durumunda ölebileceğini söyledi.

Aslında bu türden asılsız ihbarlarda bulunmak, tıpkı ülkemizde ve Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de suç. Yine de kötü niyetli kişiler, çeşitli yöntemleri kullanarak SWAT baskınlarına neden olabiliyor. IShowSpeed, Adin David Ross, Nico "Senako" gibi pek çok isim bu türden girişimlerin hedefi oluyor.