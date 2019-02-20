Steam Mağaza'dan Video Bölümü Kaldırıldı

Epic Games'in alttan alttan zorlamasıyla oyun piyasasındaki üstünlüğünün tehlikeye girebileceğini fark eden Valve, oyun içeriklerine daha fazla odaklanmak için Steam Mağazası'ndaki video bölümünü kaldırdı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazası olan Steam, uzun yıllardır var olan bir özelliğe veda ediyor. Valve tarafından Steam’da yayınlanan bir blog gönderisinde Steam Mağazası’nda Videolar bölümünün kaldırıldığı ve oyun dışı videoların Steam platformlarından kaldırılacağı açıklandı.

Valve’nin Steam’da video içeriklerin bulunmasına dair tutkusu, 2012 yılında yayınlanan Indie Game: The Movie belgeseline dayanıyor. Valve, o günden bu yana Steam’da video içeriklerin daha fazla ilgi görmesi için pek çok hamle gerçekleştirmiş olsa da içerikler Steam kullanıcılarının neredeyse hiçbir zaman ilgisini çekmedi.

Peki Valve, video içeriklerle ilgili bu kararı durup dururken mi aldı? Muhtemelen hayır. Bildiğiniz gibi Fortnite’ın yaratıcısı olan Epic Games, pek çok oyunun yer aldığı Epic Games Store ile Steam’i iyiden iyiye zorlamaya başladı. Rakiplerinin hamlelerini gören Valve, yeniden oyun içeriklere odaklanmak için video içerikleri platformdan uzak tutmaya karar verdi.