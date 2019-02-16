Metro Exodus, Son Anda Alınan Kararın Kurbanı Oldu

Yayınlanmasına haftalar kala Epic Games'e özel çıkacağı duyurulan Metro Exodus'un fiziksel kopyasında Epic Games etiketinin altından Steam logosu çıktı.

Epic Games, Steam ile oldukça büyük bir savaşa hazır gibi duruyor. Epic Games, geliştiricilerden ve yayıncılardan daha az kesintiler alarak şirketlerin gönlünü çalmaya çalışıyor, bunun en son örneği de Metro Exodus oldu.

Ancak öyle görünüyor ki bazı geliştiriciler, bir platforma ‘özel’ olmanın tam olarak farkında değil. Metro Exodus subreddit’inde paylaşılan bir fotoğrafta, oyunun fiziksel kopyasında “activate on Epic” (Epic üzerinden aktifleştiriniz) etiketinin altında Steam logosu bulunuyor.

Muhtemelen bu haber birçok hayran tarafından doğal karşılanmıştır, sonuçta oyunun Epic Games’e özel çıkma kararı, oyunun yayınlanmasına sadece haftalar kala kesinleşmişti. Oyunun Steam gibi çok özellikli bir platformdan ‘taşınması’ oyuncuları pek hoşnut etmemişti ancak yeni platformun daha az kesinti alması geliştirici ve yayıncıya yararken, buradan kaynaklanan oyun fiyatındaki düşüş de kullanıcılara yaradı.

Oyun, eleştirmenler tarafından oldukça beğenilirken oyuncular tarafında ise işler biraz daha karışık. Metacritic puanlarına baktığımızda Metascore’u 84 iken kullanıcı puanı 5,2. Oyunu değerlendiren 37 eleştirmenden 35’i olumlu yorum yaparken yalnızca iki tanesi karışık yorum yapmış. Oyuncu puanlarına baktığımızda olumlu yorumların sayısı 78, olumsuz yorumların sayısı 72.

İki grup arasındaki bu oldukça uç farklılıkları göz önüne aldığımızda, olumsuz yorumların sebebinin, oyun değil de şirketin son anda gerçekleştirdiği platform değişikliği hamlesi olduğu söylenebilir.