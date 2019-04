Ispanak, Temel Reis'teki Gibi Gerçekten İyi Bir Besin mi?

Ispanak, gerçekten de Temel Reis'de olduğu gibi kaslarımızı şişirebilir mi? Yoksa bu faydalı besin kaynağı, sadece bir vitamin deposundan mı ibaret? Gelin sorularımıza yanıt bulalım.

Dünya çapında koca bir neslin adını bildiği Popeye veya ülkemizdeki adıyla Temel Reis, ana odağında bulundurduğu ıspanağın mucizevi bir bitki olduğunu hafızalara kazımıştı. Peki ıspanak gerçekte de bu kadar faydalı bir bitki mi?

Ispanak, birçok bitkiye kıyasla yüksek oran demir içerir. Hatta 100 gram bonfileyle 100 gram ıspanağın içindeki demir miktarı kıyaslandığında bu düellonun galibi 0,1 miligram farkla ıspanak oluyor. Ispanağın içindeki demirin kırmızı ete kıyasla daha fazla olması aslında onun daha faydalı olduğunu göstermiyor. Çünkü; ıspanaktaki demirin vücudumuzdaki emilim oranı %1,7 iken bu oran bonfilede %20'dir. Bizim Temel Reis, dünyanın geri kalanının ise Popeye olarak bildiği çizgi filmde ıspanağın bu kadar üstün gösterilmesinin ardında aslında koca bir hata yatıyor.

Alman kimyager Erich von Wolf, 1870 yılında ıspanağın içindeki demir oranını ölçtü. Her şey başarılı bir şekilde ilerlerken elde ettiği 3,5 miligramlık değeri notlarına yanlışlıkla 35 miligram olarak kaydeden Wolf, 67 yıl sürecek bir hatanın kapısını aralamış oldu.

Bu hata 67 yıl boyunca fazlasıyla yayılınca Temel Reis'in yaratıcıları ıspanaktaki demir miktarından dolayı yendiğinde güç kazanılacağı algısını çizgi filme dökme kararı aldılar. Bu hata 1937'de düzeltilmiş olsa da Temel Reis'in yayına girmesinin ardından ABD'deki ıspanak tüketim oranı %33 arttı.

Peki ıspanağın "gerçek" faydaları nelerdir?

67 yıl süren hatanın ardından ıspanaktaki demirin o kadar da etkili olmadığı anlaşıldı ancak bu bitkinin faydaları bununla sınırlı değil. Ispanak, içerisinde yüksek miktarda A vitamini barındırır. Bu da bağışıklı sistemi ve gözlerimiz için faydalıdır. Buna ek olarak çiğ ıspanakta da bol miktarda C vitamini bulunuyor. 100 gram çiğ ıspanağın içindeki C vitamini, insan vücudunun günlük C vitamini ihtiyacının %47'sini karşılamaya yetiyor.

Temel Reis'te aklımıza işlenen bu büyük yanlış anlaşılmanın yanı sıra aslında ıspanağın birçok faydası mevcut. Yediğimizde kaslarımız hareketlenmese de vitamin ihtiyacımızı karşılamak için ıspanağa başvurabiliriz.