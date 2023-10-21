New York merkezli bir kuruluş olan NewsGuard, X üzerinde İsrail-Hamas gerginliği sürecinde yapılan paylaşımları inceledi.

Daha önce sosyal medyada, özellikle de X (Twitter) üzerinde ne kadar çok dezenformasyon yapıldığını sizlere anlatmıştık. Yanlış bilgi yaymanın oldukça kolay olduğu sosyal medya, yapılan yeni -ve hiç de şaşırtıcı olmayan- bir çalışmaya göre kime güveneceğimiz konusunda bizleri yanıltıyor.

Zira paylaşılan bilgilerin güvenilirliğini denetleyen NewsGuard’ın gerçekleştirdiği çalışma, mavi tike sahip hesapların çoğunun, dezenformasyonda büyük rol oynadığını gözler önüne seriyor.

En çok etkileşim alan 250 paylaşım incelendi.

Bunlardan 10 tanesi, doğrulanmamış veya tamamen yanlış bilgileri içeriyor. 250 paylaşımdan 186’sı, yani yüzde 74’ü, X tarafından doğrulanmış hesaplar tarafından paylaşılıyor. Toplama baktığımızda ise bu paylaşımların 1,35 milyon etkileşim aldığını ve sadece 1 haftalık süreçte 100 milyon görüntülenme elde ettiğini görüyoruz.

Bu yanlış bilgi içeren paylaşımlar arasında Ukrayna’nın Hamas’a silah satması gibileri yer alıyordu. Özellikle de devlet görevlileri ve diğer yetkili kişilerin birçok yanlış bilgi paylaştığına yönelik sonuçlar, analizde yer alıyor. X’e ulaşmaya çalıştığını belirten NewsGuard ekibi, “daha sonra tekrar kontrol edin” demekten ileri gidemeyen bir otomatik mesaj almış.

Ayrıca tek sorumlu X değil. Zira NewsGuard ekibi; Facebook, TikTok, Instagram ve Telegram gibi yerlerde bu tür yanlış bilgilerin yayıldığını, fakat ortak bir platform olarak X’i seçtiğini belirtiyor.

X’in başı, yine dezenformasyon konusu yüzünden AB ile belaya girmişti. Şimdiyse böyle bir rapor ortaya çıkıyor. Açıkçası şaşırmaya pek de gerek yok. Zira Elon Musk döneminden önce de Twitter’ın bu tür konulara karşı sessiz olduğunu görmüştük. Aşağıdan siz de bu durumu hatırlamak adına içeriklerimize göz gezdirebilirsiniz.