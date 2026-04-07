Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Bakan Açıkladı: Platformlar, 15 Yaşından Küçüklere Hizmet Veremeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan, 15 yaş ve altına sosyal medyayı yasaklayacak düzenleme hakkında konuştu.

Gökay Uyan

Geçtiğimiz hafta uzun süredir beklenen sosyal medya yasasının resmen TBMM komisyonundan geçtiğini ve artık yürürlüğe girmeye yakın olduğunu görmüştük. Şimdi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan yeni açıklamalar geldi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamalarda belli yaş altı çocukların sosyal medyaya girişini yasaklayacak yeni düzenlemenin detayları ile ilgili konuştu. Çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumanın en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

Platformlar, 15 yaş ve altına hizmet veremeyecek

Bakan, komisyondan onay alan teklifin bu hafta içinde TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini belirtti. Çocukları korumaya yönelik yasanın kabul edilerek yasalaşmasını umduklarını da sözlerine ekledi.

Göktaş’ın da aktardığına göre yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformları, 15 yaş ve altındaki çocuklara hizmet vermeyecek. Zararlı içeriklerin, sanal zorbalıkların, kişisel veri ihlallerinin ve manipülatif reklamların çocukların fiziksel, duygusal ve psikolojik sağlığını tehdit ettiğine dikkati çeken Bakan, özellikle sosyal medya platformlarında ve çevrim içi oyunlarda maruz kalınan uygunsuz içeriklerin çocukların gelişiminde derin izler bırakabildiğini ifade etti ve bu yüzden bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Siber zorbalık vakalarının özgüven kaybına, sosyal izolasyona ve hatta ciddi psikolojik travmalara yol açabildiğini vurgulayan Göktaş, yeni ebeveyn kontrolleri de geleceğini ifade etti. Bakanın açıklaması şu şekilde:

“Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformların kontrol araçları sunacak, şikâyet ile başvurulara etkin ve kısa sürede cevap verilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulacak.”

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler
54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

