Haydarpaşa Kazılarında Helenistik Mezarlar Keşfedildi

İstanbul’un Kadıköy semtinde yer alan Haydarpaşa’da 2018’den beri sürdürülen arkeolojik kazılarda birçok önemli keşif yapıldı. Son alınan habere göre bu keşiflere bir yenisi eklendi ve Haydarpaşa’da Helenistik döneme ait mezarlar keşfedildi.

İstanbul’un popüler semti Kadıköy’ün gözbebeği ve tarihi değeri Haydarpaşa’da bildiğiniz gibi 4 yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor. 475 bin m2 alanın 75 bin m2 çapında yapılan kazılarda bugüne kadar birçok arkeolojik bulgu elde edildi.

Bu bulguların arasında mezarlar, döküm atölyeleri,konak benzeri yaşam alanları ve hatta İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma sığınak bile var. Haydarpaşa’daki arkeolojik kazılarda elde edilen bulgulara bir yenisi daha eklendi. Son gelen habere göre İstanbul’un tarihi değerlerinden biri olan Haydarpaşa’da Helenistik döneme ait (MÖ 330-MÖ 30) yeni kalıntılar keşfedildi.

Haydarpaşa’da Helenistik döneme ait kiremit mezarlar keşfedildi

(Video kaynağı: Anadolu Ajansı)

Haydarpaşa’da yapılan kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait mezar ve döküm atölyesi keşfedildiğini aktarmıştık. Yine Helenistik döneme ait olan kiremit mezarlar, Bunların bulunduğu bölgenin dışında keşfedildi ve bu sebeple önemi de büyük.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, habercilere verdiği açıklamada mezarların üzerinin kapatılmış olduğunu ve asıl ilginç yanının bunların kremasyon işlemi (ölen kişinin yakılması) yapılmış mezarlar olduğunu belirtti. Rahmi Asal’ın açıklamaları şöyle:

"Etrafında başka herhangi bir yanık izi de olmadığı için tabakada oluşan bir yangından dolayı iskeletin yanmadığını anlıyoruz. Bu mezarda kremasyon yapılarak gömü olmuş. Daha yeni açıldı, iskelet ve kalıntılar yeni yeni ortaya çıkarılıyor. Çok önemli bir şey. Bu bölgede Helenistik döneme ait platformun dışında çıkan tek Helenistik dönem buluntusu. Onun için çok kıymetli. Bu alandaki en erken buluntulardan biri. Mezarın içinde iki ölü hediyesi tespit ettik. Onlar da maalesef yangından dolayı tahrip olmuş. Pişmiş topraktan bir kadeh, bir de koku şişesi bulundu. Arkeologlar çalışmalara devam ediyor. Burada Helenistik dönem mezarı çıkması çok önemli kronolojisi açısından, ikincisi de kremasyon olması. Helenistik dönem bu tip kremasyon mezarları ben hiç görmedim. Bu, iyi bir örnek. Önümüzdeki süreçte belki bizlere çok daha kıymetli bulgular verecek."