İstanbul’un maskotu Boji’nin, GPS verileri sayesinde nereleri gezdiği tespit edildi. Boji, neredeyse tüm toplu ulaşım araçlarını kullanarak bir günde 29 durak gezdi.

“Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı?” sorusuna vereceğiniz cevap eğer çok gezenin bildiği ise, bilgelik yolunda emin adımlarla ilerleyen hayvan dostumuz Boji ile çoktan tanışmışsınızdır. Tramvayları, metrobüsleri, hatta vapurları kullanarak İstanbul’u adım adım gezen Boji; hayattan kaçmak için değil, insanların aksine hayatı kaçırmamak için İstanbul seyahatine devam ediyor.

İstanbul’un maskotu haline gelen Boji’ye, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım yapılmış ve nereleri gezdiğini, neler yaptığını saptayabilmek için mikroçip takılmıştı. Alınan veriler sonucunda Boji’nin bir günde 29 durak gezdiği anlaşıldı. Yolculuk kurallarına da hakim olan hayvan dostumuz Boji, İstanbul’un keyfini insan dostlarından daha çok yaşıyor.

En çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı:

Boji, takip edilen seyahati esnasında en çok T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattını tercih etse de seyahati Avrupa yakası ile sınırlı kalmıyor. Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını da kullanan Boji, iki yakanın da tadını çıkarıyor.

Bir günde 30 kilometre gezen Boji aynı günde 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gittiği uzun bir yolculığun ardından biraz dinlendikten sonra yolculuğuna devam ediyor. Boji inen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor, sakin bir şekilde kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor.

Kangal çoban kırması cinsinden olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor. Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi. Özgür ruhlu Boji’nin İstanbul seyahatine yönelik gelen tepkiler ise en az kendisi kadar tatlı: