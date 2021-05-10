İstanbul Kültür Eylem Planı Açığa Çıktı: İşte İlk Bilgiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Çalıştayı'nda İstanbul için özel bir "Kültür Eylem Planı" oluşturulmasına karar verdi. Bu plan kapsamında atılacak adımlarla İstanbul kültürünün yaşatılması ve mega kentin çok daha popüler olması sağlanmış olacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bir habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul için harekete geçti. Bu bağlamda "İstanbul Kültür Eylem Planı" oluşturmaya başlayan bakanlık yetkilileri, atacakları adımlarla İstanbul'un kültürel değerlerinin kaybolmasının önüne geçmeye çalışacaklar. Konuyla ilgili hem vatandaşlara, hem yetkililere hem de sosyal medya fenomenlerine iş düşecek gibi görünüyor.

Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, birkaç ana başlık üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu başlıklarda İstanbul için farklı planlar üzerinde duran bakanlık yetkilileri, bu planları bir an önce uygulamaya geçirecek gibi görünüyorlar. Ancak bu planlamaların ne zaman gerçek olacağı şu an için bilinmiyor.

İstanbul Kültür Eylem Planı'nda şöyle maddeler yer alıyor

İstanbul Kültür Çalıştayı kapsamında gündeme getirilen İstanbul Kültür Eylem Planı, İstanbul'a Hollywood benzeri film platoları getirmeyi planlıyor. Bu plan kapsamında dünyaca ünlü filmlerin İstanbul'da çekilmesi sağlanmış olacak. Ayrıca bundan sonra ilk ve ortaokul öğrencileri, İstanbul dersi görecekler. Bu derste öğrencilere İstanbul ile ilgili kültür bilgileri bilgileri verilecek. İstanbul'daki taksici, minibüsçü ve garson gibi meslek üyeleri, şehre özel bir eğitim alacaklar. Bu arada, İstanbul'a taşınan kişilere de rehberlik edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul ile ilgili olarak sosyal medya fenomenleriyle de iş birliği yapacak. Bu iş birliği kapsamında İstanbul ile ilgili içeriklerin üretilmesi sağlanacak. Öte yandan İstanbul'un mahalleleri, kültürel değerleriyle ön plana çıkmaya başlayacak. Türk edebiyatının önemli isimleri, hangi mahallenin ne tür değerlere sahip olduğunun anlaşılmasını sağlayacak. Üstelik bu çalışmanın bir diğer aşaması olarak İstanbul ile ilgili yepyeni içerikler üretilip, İstanbul Kimliği'nin yaşatılması için adımlar atılacak.