Olası İstanbul Depremi İçin Tahliye Hazırlıkları Tamamlandı

Olası İstanbul depremi için tahliye planı tamamlanmış durumda. Buna göre depremzedeler; deniz, kara, hava ve demiryolu tahliye noktalarından 11 farklı şehre taşınacak.

Bilim insanları, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde son derece yıkıcı bir deprem beklendiği konusundaki uyarılarını sıklıkla tekrarlıyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonundaki İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları, olası depremi minimum hasarla atlatabilmek için detaylı bir eylem planı oluşturmuş durumda.

TRT Haber tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu eylem planının en önemli kısımlarından birini depremzedelerin şehirden tahliyesi oluşturuyor. Kimileri limanda kimileri ise açıkta bulunan tahliye gemileri, İstanbul'daki toplam 6 tahliye noktasından depremzedelere yardım ulaştırmak için hazır bekliyor. Tahliyede kullanılacak deniz araçları arasında şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları bulunuyor.

Olası İstanbul depreminde depremzedeler, deniz, hava, kara ve demiryolu aracılığıyla tahliye edilecek

Söz konusu eylem planı ile ilgili açıklamalarda bulunan Jandarma Albay Metin Günal, "Destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu eylem planında adalar için de iskele ve kapak atma alanı belirlenmiş durumda. Bu alanlar; Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri oldu.

Depremzedelerin tahliye edileceği iller de kararlaştırılmış durumda

Söz konusu eylem planı, denizin yanı sıra demiryolu ile İstanbulluların şehir dışına taşınmasını içeriyor. Buna göre Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları, İstanbulluların kentin dışına taşınacağı üç tahliye noktası olacak. Karayolu tahliyesi için de bir çözüm sunan eylem planı; Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarlarını deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olarak ele alıyor. Eylem planındaki hava yolu tahliye alanları ise tahmin edebileceğiniz üzere İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.

Tahliye konusunda engellilere, çocuklara, yaşlılara ve kadınlara öncelik verilen eylem planında iki gruptan oluşan destek iller de belirlenmiş durumda. Buna göre depremzedeler ilk etapta birinci destek grubu olan Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’ye tahliye edilecek. İhtiyaca bağlı olarak ise ikinci grup olan Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan da devreye girecek.