Yeni bir araştırma, ChatGPT ile konuşmaya başladıkça gündelik hayatımızda da ChatGPT gibi konuştuğumuzu ve benzer kelimeleri tercih ettiğimizi gösteriyor.

Yapay zekâ araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber nasıl yazdığımız, konuştuğumuz ve hatta nasıl düşündüğümüz bile değişmeye başladı. ChatGPT, kimi zaman bir yazma yardımcısı, kimi zaman bir sohbet arkadaşı ya da bilgi kaynağı olarak artık pek çok kişinin günlük hayatında yer alıyor ancak bu durum bazı ilginç sonuçlara gebe olmaya başlamış durumda.

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma, insanların ChatGPT'den etkilenmeye başladığını söylüyor. Yani biz onu değil, artık o bizi şekillendiriyor olabilir.

Her geçen gün daha çok ona benziyoruz

Araştırmacılar, ChatGPT’nin sık kullandığı kelimeleri belirlemek için milyonlarca yazılı metni analiz etti. Ardından bu kelimelerin YouTube videolarında ve podcastlerde ne kadar kullanılmaya başlandığına baktılar. Sonuçlar tarihsel skalada ele alındığında, bahsi geçen kelimelerin ChatGPT'den sonra çok daha fazla kullanıldığını ortaya çıkardı.

Bu da gösteriyor ki, yapay zekâ yalnızca yazılı dilimizi değil, konuşma dilimizi de etkilemeye başladı. İnsanlar farkında olmadan ChatGPT gibi konuşmaya meyilli hâle geliyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, yapay zekânın güvenilir ve bilgili bir kaynak olarak görülmesi. İnsanlar, önemli ve bilgili buldukları kişileri ya da sistemleri taklit etmeye daha yatkın oluyor.

Peki ya yapay zekâlar geliştikçe dilimize olan bu etkisi de artarak devam edecek mi? Şimdilik bunun net bir cevabı yok ama uzmanlar, bu tür değişimleri yakından izlememiz gerektiği konusunda uyarıyor.

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