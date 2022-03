İTÜ BEST İstanbul tarafından düzenlenecek olan ve 'Avrupa'nın en iyi mühendisini' arayan European BEST Engineering Competition (EBEC), 19 Mart'ta başlıyor. Etkinlik iki gün boyunca devam edecek.

Avrupa’nın en büyük öğrenci organizasyonu olan ve 31 ülkede 90 üniversitede bulunan BEST'in (Board of European Students of Technology) İTÜ yerel grubu BEST İstanbul, heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

19-20 Mart arasında gerçekleştirilecek olan, İnovatif Tasarım ve Vaka Analizi olarak iki kategoriden oluşan takımlı bir yarışma olan European BEST Engineering Competition (EBEC), 4 kişilik takımlar halinde yarışabileceğiniz bir yarışma.

Katılımcıları sürpriz ödüller bekliyor

Her kategoride 10'ar takımın yarışacağı bu mühendislik yarışmasında vaka analizi kategorisinde takımlara bir vaka verilip takımlardan o vakaya yaratıcı bir çözüm bulmaları bekleniyor. İnovatif tasarım kategorisinde ise katılımcılara yine bir konu veriliyor ve o konu hakkında gün sonunda gerekli bilgisayar programlarını ve araçlarını kullanarak bir şey tasarlanmaları bekleniyor.

Gün içinde farklı etkinliklerin de olacağı, iki gün boyunca devam edecek olan yarışmada kazananlar sürpriz hediyelerin yanında EBEC Türkiye finalinde yarışmaya, onu da kazanırlarsa EBEC Avrupa Finali için Zagreb’e gitmeye hak kazanıyor. 19-20 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü MED-B binasında gerçekleştirilecek ve yalnızca İTÜ öğrencilerine açık olan etkinlik hakkında daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.