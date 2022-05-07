BESCO Vitruvian Etkinliği 7 Mayıs'ta Gerçekleşecek

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında önemli isimleri bir araya getiren BESCO Vitruvian etkinliği bu yıl 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan BESCO Vitruvian konferansı bu yıl 7 Mayıs Cumartesi günü saat 14.45’te başlıyor. Microsoft Teams altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek olan konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Biyomalzeme Bilimi ve Doku Mühendisliği konularının işleneceği etkinlikte değerli bilim insanlarıyla öğrenciler bir araya getirilecek. Alanın ileri araştırmaları hakkında bilgilerdirmeler verilmesi amaçlanan konferans, İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

BESCO Vitruvias, bu yılda değerli bilim insanlarını bir araya getiriyor

Konferansın teması, Leonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı eskizinden esinlenerek tasarlanmış olup, Vitruvius Adamı, insan vücudu ve yapay ürünlerin harmonisini temsil eden BESCO Vitruvian Biyomateryal Bilimi ve Doku Mühendisliği uygulamalarını temsil ediyor.

Dünyanın dört bir yanından alanında değerli çalışmalara imza atmış bilim insanları, BESCO Vitruvian etkinliğiyle bir araya geliyor. Katılımcılar ile birlikte yapılan son araştırmalar hakkında bilgilendirmeler verilmesi amaçlanan BESCO Vitruvias ile ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.