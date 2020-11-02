Geçtiğimiz hafta gerçekleşen İzmir depreminin ardından "hak ettiniz" anlamında bir paylaşımda bulunan Microsoft'un MVP programı üyesi Maxime Rastello, paylaşımı için özür dilese de işinden olmaktan kurtulamadı.

Cuma günü İzmir’de gerçekleşen korkunç depremin görüntülerini paylaşarak yaşananların hak edildiğini ima eder şekilde “Karma is a b*tch” yazan Microsoft'un MVP programı üyesi Maxime Rastello, gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

“Türk halkından ve özellikle de bu korkunç depremin kurbanlarından derinden özür diliyorum.” diyen Rastello, kullandığı görüntünün ve yazmış olduğu mesajın yanlış olduğunu, en başından asla böyle bir ifade kullanmaması gerektiğini, kurbanları hedef almak istemese de paylaşmış olduğu mesajın korkunç bir anlam taşıdığını ‘anladığını’ ifade etti.

Ancak Rastello, paylaşımı için Türk halkından özür dilemiş olsa da saldırgan tutumundan vazgeçmemeye kararlı. Zira Rastello, söz konusu paylaşımının tepki çekeceğini öngörmüş olacak ki paylaşımını ‘herkese açık’ olmayacak şekilde yaptığını, paylaşımını görme imkanına sahip olan Türk yetkililerden birinin paylaşımı sosyal medyada yaydığını ve bağlamından çıkardığını, paylaşımının Türk halkını değil Türk hükümetini hedef aldığını belirtti.

Rastello’nun bağlı olduğu Sword Group ise söz konusu olayın ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu ve İzmir depreminden etkilenen aileler için taziyelerini sunarken Rastello’nun Instagram üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım için de özür diledi ve Rastello’nun işine son verildiğini açıkladı.

Güncelleme: Microsoft, Rastello’nun paylaşımı ve "Microsoft yöneticisi" olarak lanse edilmesiyle ilgili olarak, "İzmir depremiyle ilgili paylaşımıyla gündeme gelen kişi, Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Sözleşme ihlali olduğu açıkça görülen şartlar nedeniyle, kendisinin MVP programıyla tüm ilişkisi kesilmiştir." şeklinde açıklamada bulundu.