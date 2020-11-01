Microsoft Yöneticisinden Deprem İçin İnsanlık Dışı Paylaşım

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olduğu söylenen Maxime Rastello adlı bir şahıs, İzmir depremi için 'insanlık dışı' bir paylaşımda bulundu. Deprem hakkında "Hak ettiniz" diyen ırkçı Rastello, Twitter hesabını korumaya aldı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Özellikle İzmir ve çevre illerde yoğun olarak hissedilen deprem sonucu bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda binada da hasar meydana geldi.

AFAD'dan gelen son dakika açıklamalarıyla İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı yükselmeye devam ediyor. Güncel bilgilere göre 64 kişi deprem sonucu hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 940'a yükseldi.

Tüm Türkiye'nin İzmir için birlik olduğu bu acı günde, Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olduğu söylenen Maxime Rastello adlı bir şahıs, İzmir depremi hakkında 'insanlık dışı' bir paylaşımda bulundu.

Microsoft çalışanın yaptığı paylaşım:

Instagram hesabından İzmir depreminde çekilmiş bir görüntüyü paylaşan Fransa vatandaşı Rastello, fotoğrafın üzerine Türkçeye "Hak ettiniz" şeklinde çevirebileceğimiz bir not düştü. Yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan ırkçı Rastello, gün içerisinde yeni bir paylaşım yaparak sözlerinin 'çarpıtıldığını' söyledi.

Bu sözlerin çarpıtılacak herhangi bir yanı var mı bilemiyoruz ancak Rastello, sözleriyle Türk halkını değil; hükümeti hedef aldığını söylüyor. Aynı şahıs, daha sonrasında ise 'ifade özgürlüğüne' inandığını beyan ederek söyleminin amacının dışına çıktığını iddia etti.

Tepkilerin giderek artmasının ardından Rastello, herkese açık olan Twitter ve Instagram profilini az önce gizledi. Bu sebeple kendisine ya da paylaşımlarına dair daha fazla bilgiye ulaşamıyoruz.

Pek çok insanımızın vefat ettiği, pek çoğunun da yaralandığı bir doğal afetle ilgili böylesine düşüncesiz ve insanlık dışı bir açıklama yapan yöneticiyle ilgili Microsoft'tan en kısa sürede bir açıklama bekliyoruz