Merkezi İzmir'de bulunan MobileX Yazılım, toplam 15 uygulamayı 35 farklı dilde ve 160 ülkeye sunuyor. Türkiye'nin en büyük yazılım ihracatı gerçekleştiren şirketleri arasında olan MobileX, bu başarısını üst üste 3. kez aldığı anlamlı bir ödülle taçlandırdı.

Türkiye'den çıkan yazılım odaklı şirketlerin uluslararası başarıları özellikle 2020'den sonra zirveye ulaştı. Bu başarıların mimarlarından birisi olan İzmir merkezli yazılım geliştirme şirketi MobileX, toplamda 120 milyon kullanıcıya hitap eden 15 farklı mobil uygulamanın geliştiricisi konumunda.

Elbette şirketin global piyasadaki bu başarısı, köklü bir ihracat başarısı demek. Bu sebeple şirket, son 2 yıldır kazandığı "En Fazla İhracat Yapan Ar-Ge Firması" ödülüne bu yıl da layık görüldü:

En fazla ihracat yapan AR-GE şirketi MobileX, Teknopark İzmir Yüksek Teknoloji Ödülleri kapsamında bu unvana peş peşe 3. kez sahip oldu:

Teknopark İzmir'in inovasyon, yüksek teknoloji alanındaki çalışmaları özendirmek, girişimciliği ödüllendirmek adına her yıl düzenlediği Yüksek Teknoloji Ödülleri, girişimciler için sektördeki önemli bir basamak olarak görülebilir. MobileX ise bu basamağı peş peşe üçüncü kez çıkarak, mobil uygulama yazılımları konusunda ihracat uzmanı olduğunu kanıtladı.

"3 sene üst üste bu ödüle hak kazanmak bizi mutlu ediyor"

Her zaman son kullanıcı dostu olmaya gayret ettiklerini belirten firma yetkilileri, yaptıkları ortak açıklamada "Geliştirdiğimiz tüm ürünlerde en önem verdiğimiz ortak nokta kullanıcı dostu olmak. Global pazarlarda milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştıracak ürünler yapmak ve bunu her yaştan herkesin rahatlıkla anlayıp kullanabileceği kolaylıkta yapmak. Bu hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, 3 sene üst üste bu ödüle hak kazanmak bizi mutlu ediyor" dedi.

MobileX'in başarı sırrı:

Arka tarafta yoğun Ar-Ge çalışmaları gerektiren, son kullanıcıya ulaşan mobil uygulamalar geliştiren firma, geliştirdiği uygulamaları çeşitli global mobil platformlarda yayınlayarak, ürünlerini tüm dünyadaki internet kullanıcılarına sunuyor. Geliştirilen uygulamaların daha fazla kullanıcı tarafından keşfedilmesi için ise içeride bulunan dijital pazarlama ekipleri çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirket, gelirlerinin çoğunu kullanıcıların uygulama içinde yaptığı satın alımlar ve uygulama içinde reklam gösterimi ile elde ediyor.

Öte yandan mobil oyun girişimleri, son dönemde aldığı yatırımlarla gündeme geliyor. Mobil oyun girişimleri dışında, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketlerin başarısı ve ayrıca ülkeye sağladığı döviz getirisinin her geçen gün artırıyor olmasının, yazılım ekosisteminin oyun dikeyi dışında da büyümekte olduğunu gösteriyor.

