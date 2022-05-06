İzmit Körfezi, Turkuaza Dönüştü: İşte Fotoğraflar

İzmit Körfezi'nin rengi, bilinmeyen bir sebepten ötürü değişti. TÜBİTAK, turkuaz renge bürünen körfezdeki renk değişiminin nedenini anlamak için numune topladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-3 uydusu, renk değişimini görüntülemeyi başardı.

İzmit Körfezi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Körfezin rengi turkuaza dönüştü. Yetkililer, renk değişiminin sebebiyle ilgili kesin bir şey söyleyemezken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), renk değişim olayını aydınlatabilmek için numune topladı.

İzmit Körfezi'ndeki renk değişimi, uydu görüntülerine de yansıdı. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Sentinel-3 isimli uydu tarafından çekilen fotoğraflar, renk değişiminin Pendik açıklarına kadar devam ettiğini gözler önüne serdi. Körfezdeki renk değişimi büyüleyici olsa da içlerin rahatlaması için TÜBİTAK'ın açıklama yapması bekleniyor. Zira bu renk değişiminin nedeni kimyasal atık olabilir.

Körfezden gelen bir görüntü

İzmit Körfezi'nin rengini turkuaz renge bürüyen neden kimyasal atık değilse, biyolojik etken de olabilir. Aslına bakacak olursak bu ihtimal biraz daha kuvvetli görünüyor. Zira benzer bir durum Temmuz 2021'de de yaşanmış ve uzmanlar, renk değişiminin nedeninin planktonlar olabileceğini açıklamışlardı. Umuyoruz ki yine benzer bir durum vardır ve bölgedeki halkımız da denizde yaşayan canlılar için de herhangi bir sorun meydana gelmez.

Bu haberimizi İzmit Körfezi'nde balık tutmaya çalışırken de okuyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise yetkililer tarafından bir açıklamanın gelmesini beklemek sağlığınız için kritik önem arz ediyor olabilir...

ESA'ya ait Sentinel-3 uydusundan alınan görüntü