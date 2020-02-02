Daniel Craig'i beşinci kez James Bond karakterine hayat verirken göreceğimiz 25. James Bond filmi, serinin şimdiye kadar çekilmiş en uzun filmi olacak. Yaklaşık 3 saat süreceği söylenen yeni film, nisan ayında salonlardaki yerini alacak.

Daniel Craig’in son kez James Bond filmine hayat vereceği ‘James Bond: No Time to Die’, önümüzdeki aylarda seyircisiyle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde yeni fotoğraflarla karşımıza çıkan film, aynı zamanda serinin şimdiye dek çekilmiş en uzun filmi olma unvanına da sahip olacak.

Son raporlara göre, nisan ayında vizyona girecek film için sinema salonlarından üç saatlik bir yer açmaları isteniyor. Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini yaptığı yeni film, iddialara göre 2 saat 54 dakika uzunluğunda olacak ki bu da yeni filmi, mevcut en uzun film olan Spectre’den yaklaşık yarım saat daha uzun yapıyor. Filmin bu kadar uzamasına neden olaraksa senaryoya sürekli yeni bir şeyler eklenmesi ve çekimlerin planlanandan daha uzun sürmesi gösteriliyor.

James Bond: No Time to Die fragmanı:

MI 6’ten ayrılıp Jamaika’ya yerleşen James Bond’un bu sakin yaşamı pek de uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Eski dostu CIA ajanı Felix Leiter’in kapısını çalıp yardım istediği Bond, kendini bir kez daha yeni bir maceranın içinde bulacak. Bu filmde Bond’a düşen görev ise kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışmak olacak. Ancak her zaman olduğu gibi bu sefer de işler hiç de kolay olmayacak ve Bond’un suçlularla mücadele etmesi gerekecek.

Cary Joji Fukunaga’nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Daniel Craig’in yanı sıra Mr. Robot ve Bohemian Rhapsody ile ünlenen Oscar ödüllü Rami Malek ve Spectre filminden tanıdığımız Lea Seydoux yer alıyor. Metro-Goldwyn-Mayer ve Eon Productions tarafından üretilen filmin bütçesiyse tam 250 milyon dolar.

2006 yılında vizyona giren Casino Royale’den beri James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, bu filmle birlikte yıllarını verdiği karaktere veda edecek. Craig’in başrolünde olduğu son James Bond filmi ‘No Time to Die’, 3 Nisan 2020’de beyaz perdedeki yerini alacak.