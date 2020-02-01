Hızlı ve Öfkeli’nin Yeni Filminden İlk Fragman Geldi

Aksiyon tutkunları tarafından heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenen Hızlı ve Öfkeli 9’un fragmanında tanıdık bir ismin daha oynadığı ortaya çıktı.

Birçok kişi tarafından hayranlıkla izlenen ve beklenen film serisi Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filmi bu yıl içerisinde vizyona girecek. Geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 9’da filmle ilgili az çok bir bilgi sahibi olmuştuk. Artık bir baba olan ve hayatını eskisi gibi yaşayamayacağını belirten Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlunu yatağa yatırıyordu ve ardından Letty (Michelle Rodriguez) gelip Dom’un ona verdiği kolyeyi oğlu Brian’a veriyordu.

Burada Letty’nin kurduğu bir cümleden yeni bir aksiyonun yaşanacağı direkt olarak göze çarpıyordu zira Letty kolyeyi oğluna takarken ‘Seni, olacaklardan koruması için’ cümlesini kuruyordu. 31 Ocak 2020 tarihinde fragmanı paylaşacağının sözünü veren Hızlı ve Öfkeli yapımcıları sözünü tuttu ve artık filmle ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabileceğimiz fragman dün akşam itibariyle paylaşıldı. Fragmanın sonunda ise tanıdık bir simanın oldukça şaşırtıcı bir şekilde film kadrosuna eklendiği görüldü.

Hızlı ve Öfkeli 9’un fragmanı:

İlk zamanlar genel olarak yarışları konu alan ancak serinin ilerleyen filmlerinde daha çok aksiyon odaklı olan Hızlı ve Öfkeli’nin yeni filmi de oldukça aksiyon odaklı geçecek. Hız tutkunluğunu ve aksiyonu dibine kadar tattıran serinin yeni filminde Dominic Toretto, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Filmin kadrosuna yeni eklenen ve genellikle WWE’den tanınan John Cena, Dominic Toretto’nun kardeşi Jacob rolünde filmde yer alacak.

Jacob (John Cena), her zaman kardeşi Dom’u kıskanan ve ondan daha hızlı, daha güçlü ve daha akıllı olmak için çabalayan bir hırsız, suikastçı ve yüksek performanslı bir sürücü olarak karşımıza çıkıyor. Serinin sekizinci filminde görülen ve Dom’u ekibine karşı kullanmayı planlayan Chiper (Charlize Theron), planlarını geri teptirdiği için Dom’a öfkeli ve bu yüzden onu öldürmeyi planlıyor. Bunun için de Dominic Toretto’dan nefret eden erkek kardeşi Jacob ile iş birliği yapıyor.

Fragmanın sonlarına doğru yaklaştıkça filmin aksiyon sahneleri daha da göze çarpıyor ve fragman sona erip ‘Fast & Furious 9’ logosu çıktıktan sonra tanıdık bir sima olan Han (Sung Kang) yeniden ortaya çıkıyor ve ekibe katılıyor. Hatırlatmak gerekirse Han, serinin 3. filmi olan Tokyo Drift’te yanan arabasında hayatını kaybetmişti ve bu sahne serinin altıncı filminde yeniden görülmüştü. Ekibe geri dönen Han’ı gördüğümüz sahneden sonra da ‘Adalet Geliyor’ yazısını görüyoruz ve fragman sonlanıyor. Hızlı ve Öfkeli 9’un 22 Mayıs 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.