James Cameron'ın elinden Billie Eilish'in 3D konser filmi geliyor

James Cameron yönetmenliğinde Billie Eilish’in 3D konser filminin 20 Mart 2026’da vizyona gireceği açıklandı. Film, Eilish’in dünya turnesinden özel sahneler içeriyor.

Billie Eilish’in son dünya turnesi, sadece hayranlarına değil, sinema dünyasına da ilham verdi. Oscar ödüllü yönetmen James Cameron’la birlikte hazırlanan 3D konser filmi, 20 Mart 2026’da vizyona girecek. Film, Eilish’in etkileyici sahne performanslarını sinema perdesine taşıyacak.

Konser filmi, “Hit Me Hard and Soft” turnesinden yüksek prodüksiyonlu kayıtlarla oluşturuldu. Eilish, bazı konserlerinde alışılmadık sayıda kameranın varlığına dikkat çekerek projeyi önceden ima etmişti. Projenin dağıtımını Paramount Pictures üstleniyor.

Bu film sadece bir konser kaydı değil, tam anlamıyla bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. James Cameron’un teknolojiyi nasıl sinemaya entegre ettiği düşünülünce, bu iş birliği sinema ve müzik dünyasını heyecanlandırıyor.

Cameron ve Eilish’in farklı dünyalardan gelen ama vizyoner yaklaşımları, projeyi klasik konser filmlerinden ayırıyor. 3D formatta çekilen bu film, sahne şovlarını yeniden tanımlayabilir. Geri sayım şimdiden başladı.