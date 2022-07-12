James Webb Uzay Teleskobu ile Çekilen İlk Fotoğraf

NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve tarihi bir öneme sahip olan ilk renkli fotoğrafı bugün yapılan toplantıda paylaştı. Hepimize evrendeki yerimizi sorgulatan o fotoğrafta ise SMACS 0723 galaksi kümesi yer alıyor.

25 Aralık 2021’de uzun yıllar süren bekleyişin ardından uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, uzayda bugüne kadar keşfedilemeyenleri bize sunmak için görevine başladı. Teleskop, ilk gözlemlerini yapmaya başlamışken o gözlemlerde edinilen görüntüler de merakla bekleniyordu. İşte bugün, beklenen gün geldi çattı ve James Webb Uzay Teleskobu, çektiği ilk renkli fotoğrafı insanlıkla paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte NASA, büyük bir merak uyandıran o fotoğrafı tüm insanlığa servis etti.

James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk renkli fotoğraf:

Fotoğrafın tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yukarıda görmüş olduğunuz ilk görüntü SMACS 0723 olarak bilinen galaksi kümesine ait. Bu galaksi kümesinin yaklaşık 4,6 milyar yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor.

Teleskobun Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) sayesinde elde edilen görüntünün son halini alması farklı dalga boylarından gelen görüntülerle birlikte yapıldı. Üstelik bu görüntünün elde edilmesi için kızılötesi dalga boylarında derinliklere ulaşıldı ve kompozitin yapımı haftalar sürdü. Elde edilen görüntü şimdiye kadarki en derin kızılötesi görüntü oldu.

Teleskoptan gelen bu görüntüde şimdiye kadar gözlemlenen en sönük nesneler de dahil olmak üzere binlerce galaksi ilk kez görüntülenmiş oldu. Webb, uzaydaki en eski galaksileri aramaya devam ediyor.

Çekilen diğer fotoğraflar , bugün saat 17.30’da paylaşılacak:

James Webb Uzay Teleskobu tarafından ilk gözlemler sırasında çekilen diğer fotoğraflar bugün TSİ 17.30’da NASA’nın internet sitesinden paylaşılacak. Bu fotoğraflar, NASA tarafından paylaşılan listeye göre aşağıdaki uzay yapılarına ait olacak:

Karina Bulutsusu

WASP-96 b öte gezegeni

NGC 3132 gezegenimsi bulutsu

Stephan Beşlisi

SMACS 0723 bölgesi

Bu yapılar hakkında daha fazla detaya ulaşmak için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz:

James Webb Uzay Teleskobu’nun görevi ne?

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin bilinmeyenlerini keşfetmek üzere Hubble Uzay Teleskobu’ndan daha gelişmiş donanımlarla hizmet veriyor olacak. Teleskobun ana amacı, evrendeki ilk ışığın izini sürmek olacak. Bununla birlikte teleskop, galaksilerin milyarlarca yıllık evrimi, yıldızların doğuşlarını ve yaşamlarını, gezegen sistemlerini, öte gezegenleri ve yaşamın köklerini keşfetmekle yükümlü olacak.