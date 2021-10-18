Japon Turist, Hamamda Üst Üste Tacize Uğradığını İddia Etti

Türkiye'nin hamam kültürü, ziyarete gelen pek çok turistin ilgi odağı. Ancak bir Japon turist, hamama gittiğine gideceğine pişman oldu. İddiaya göre turist, gittiği hamamda bir değil iki defa tacize uğradı.

Türkiye’ye gezmeye gelen Japon bir turist; çok merak ettiği hamam kültürünü deneyimlemek için gittiği hamamda bir dizi talihsiz olay yaşadı. Başına gelenleri sosyal medyadan paylaşan Japon turistin anlattıklarına göre genç turist, gittiği hamamda önce tellağın, ardından da hamamda bulunan başka bir adamın tacizine maruz kaldı.

Olayla ilgili olarak “Hamamlar tehlikeli” şeklinde paylaşım yapan Japon turiste, bir süredir Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto destek çıktı. Hamamcılar şimdi o tellağı arıyor.

Japon turiste, Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeninden destek geldi

Kendisiyle ilgilenen tellağın defalarca kez cinsel organına vurduğunu belirten turist, bunun üzerine bir de hamamda tanıştığı yaşlı bir adamdan “Ne zaman aramak istersen ara, senin sevişmek istiyorum ve takılmak istiyorum” diye mesaj alınca neye uğradığını şaşırdı. Japon turist, yaşlı adamın kendisine göndermiş olduğu içki daveti ve ahlaksız teklif içerikli mesajları sosyal medyada paylaştı.

Olaya dair fotoğraf ve mesaj paylaşımı yapan fenomen Yoshi Enomoto ise, “Genç bir Japon turist, Türkiye’de merak ettiği hamama giderek 150 TL ödedi. Hamamda tellak poposuna baya vurmuş. Oradaki başka bir adam da müstehcen mesajlar atmış, “ diyerek dikkatsiz bir şekilde bilmediği bir yere gittiği için Japon turisti savunmadığını; ancak olayı kendisinin yaşamış olması düşüncesinin bile korkunç olduğunu kaydetti.

Hamacılar, iddiaların hedefindeki tellağın peşinde

Yaşanan bu olayın sosyal medyada patlamasıyla hamamcılar da harekete geçti. İstanbul Hamam Sıhhi Banyo Sauna Masaj Salonu İşletmecileri Esnaf Odası; olaydan haberdar olduklarını aktararak inceleme başlattıklarını duyurdu. Olayın yaşandığı hamamın nerede ve turistin kendisini taciz ettiğini iddia ettiği tellağın kim olduğuna dair araştırmaların devam ettiğini kaydeden Oda temsilcisi; araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte tekrar bir açıklama yapılacağını söyledi.