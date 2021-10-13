Facebook, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre bundan sonra platformunda ünlülere cinsel içerikleri tacizlerde bulunan kullanıcıları engelleyecek. Şirket ayrıca yeni bir kelime filtresini de bu güncellemeyle birlikte kullanıma sundu.

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz günlerde arka arkaya 2 defa çökmüş ve hem Facebook hem WhatsApp hem de Instagram’a erişimde zorluklar yaşanmıştı. Bu durumun ardından hem eski bir Facebook çalışanı şirketin yanlış bilgileri yaydığını açıklamış hem de, şirketin yıllardır sır gibi sakladığı kara listesi sızdırılmış ve listede Türkiye’den de isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Tüm bunların ardından ABD’li teknoloji devi, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranarak yeni özelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şirketin tanıttığı son özellik ise ünlüleri sosyal medyada korumaya yönelik.

Ünlüler hakkında yapılan taciz paylaşımları engellenecek

Şirketin son zamanlarda şirket politikalarında yaptığı güncellemelerin bir parçası olarak artık Facebook’ta ünlüler hakkında cinsel içerikli taciz paylaşımları yapan kullanıcılar, sayfalar, gruplar ve etkinliklerin tamamı engellenecek. Bu özellik aynı zamanda ünlüleri hedef alan cinsel içerikli fotomontajların ve çizimlerin de engellenmesi anlamına geliyor.

Bu “koruma” özelliğin yararlanacak insanlar ise toplumsal figürler, ünlüler, politikacılar ve içerik üreticileri olacak. Ayrıca bu güncelleme kapsamında ünlülerin paylaşımlarına yapılacak istenmeyen ya da cinsel içerikli yorumlar da Facebook tarafından otomatik olarak silinecek.

Ünlülerin bu şekilde hedef alınması yanlış

Facebook’un güvenlikten sorumlu başkanı Antigone Davis, paylaştığı blog yazısında şu ifadeleri kullandı, “Politikacı, ünlü, gazeteci ya da içerik üreticilerinin Facebook ve Instagram üzerinde fiziksel görünüşleri yüzünden bu şekilde hedef alınması ve cinsel içerikli tacizlere uğraması yanlış.”

Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan bu değişiklikle birlikte Facebook’a yeni bir kelime engelleme sistemi de eklendi. Bu sistem “yüksek derecede hakaret” içeren mesajları farklı dillerde otomatik olarak algılayacak ve engelleyecek. Bu sayede kullanıcılar isteseler bile Facebook’un politikalarını ihlal edemeyecekler.

Popüler yayın platformu Twitch’de geçtiğimiz ay yine benzer bir güncelleme yaparak bünyesindeki içerik üreticilerinin canlı yayın sırasında ve sonrasında kullanıcıların taciz edilmesini önlemek için “Canlı yayında mesaj atabilmek için telefon numarasını doğrulama” özelliğini kullanıma sunmuştu.