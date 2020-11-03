Tek Kelimeyle Muhteşem Görünen Japon Uzay İstasyonu Konsepti

Japon mimarlar, Tokyo körfezi için şimdilik hayali olan bir uzay istasyonu tasarladılar. Benzersiz bir yapıya sahip olan ve onlarca hizmetin sunulmasına imkan veren şekilde tasarlanan konseptin, kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Space Port Japan Association bünyesinde çalışan, Japon mimarlardan oluşan bir grup, Tokyo körfezi için nefes kesen bir konsept yapı oluşturdular. "Spaceport Japan" olarak isimlendirilen bu konsept, bir uzay istasyonunu temsil ediyor. Bu konsept yapının hem genel yapısı hem de sahip olduğu teknik özellikler, biz anlattıkça sizi daha çok mest edecek türden.

Spaceport Japan, aslında geleneksel bir havalimanı yapısına sahip. Bu konsept tasarımı benzersiz hale getiren şeyse, uçaklar yerine uzay araçlarının kalkabileceği şekilde tasarlanmış olması. Dört katlı bir yapıda olan tasarım, araçların girebilmesini sağlayan arterlere, duraksama noktalarına ve hatta tarım yapılmasını sağlayan arazilere sahip. Ayrıca uzay istasyonuna gelen insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm kamusal alanlar da bu tasarıma dahil edilmiş durumda.

Spaceport Japan işte böyle görünüyor

Spaceport Japan isimli konsept uzay istasyonu, havada asılı duruyor. Ayrıca istasyonun üzeri, tamamen güneş panelleri ile kaplanmış durumda. Bu paneller, istasyonun tüm enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. İki adet kuleye sahip olan uzay istasyonu, bu kulelerle hem uzaktan fark edilebilir hem de kalkış yapan uzay uçakları ya da uzay mekiklerinin kalkış ve iniş anlarının izlenmesini sağlıyor.

Uzay istasyonunun özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Mimarlar, bu kompleksi oluştururken tüm detayları düşünmüşler. Öyle ki uzayla ilgili çalışmalar yürüten şirket ya da bireyler, bu istasyonda ofis kiralayabiliyorlar. Ayrıca yolculuk öncesinde bekleme süresi olan insanlar, sinema ya da tiyatro gösterilerine dahil olabiliyor, devasa bir akvaryumu ziyaret edebiliyor, hatta spor bile yapabiliyorlar.

Yukarıdaki görüntüler, şu an için sadece bilgisayar ortamında oluşturulmuş hayali bir tasarım. Ancak yetkililer, Japonya'nın uzay endüstrisi alanındaki çalışmalarını genişletebilmek adına bu tür bir tasarımı gerçek hayata uyarlamak istiyorlar. Üstelik yetkililere göre proje, en kısa sürede hayata geçirilmeye başlayacak.