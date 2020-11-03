NASA'nın mart ayından beri iletişim kuramadığı Voyager 2 isimli insansız uzay aracıyla iletişim yeniden sağlandı. Tek bir "Merhaba" mesajı için 34 saat harcayan NASA, işlerin iyiye gittiğini ve 2021 yılında iletişimin daha da iyi olacağını ifade etti.

NASA, 1977 yılında uzaya bir insansız uzay aracı göndermişti. "Voyager 2" olarak isimlendirilen bu uzay aracı, yıllar içinde Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etti. Ayrıca bu insansız uzay aracı bir de altın plak bulunduruyor, bu plakla sesli mesajlar gönderiyordu. Mart ayından önce ise Voyager 2 ile iletişim kesilmiş, hatta NASA, bu uzay aracından umudu neredeyse kesmişti. Ancak yapılan son açıklamalara göre 8 ay sonra Voyager 2 ile iletişim kurmaya çalışan bilim insanları, başarılı oldular.

Edinilen bilgilere göre Voyager 2 ile iletişim kuran, Avustralya'daki Deep Space Station 43 (DSS43) merkez, NASA tarafından yürütülen iyileştirme çalışmalarında çevrimdışı kaldı. NASA, söz konusu vericideki bazı donanımların 47 yıldır değişmediğini, bu çalışmanın mecbur olduğunu açıklamıştı. İlk etapta bazı sorunlar yaşansa ve iletişim tümüyle kopmuş olsa da 29 Ekim'de gönderilen mesajlar, nihayet cevaplandı. NASA'ya göre bir "Merhaba"lık iletişim süreci, 34 saatten fazla sürdü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deep Space Network proje yöneticilerinden Brad Arnold, aylar sonra yapılan test iletişiminin başarılı olmasının, işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini söyledi. Çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Arnold, iyileştirme çalışmalarının 2021 yılına kadar tamamlanıp, Voyager 2 ile iletişimin çok daha sağlıklı bir şekilde yürütüleceğini söylüyor.

Voyager 2, Dünya'dan yaklaşık 18 milyar kilometre uzakta. Haliyle bu uzay aracıyla iletişim kurmak pek de mümkün değil. NASA, Voyager 2 iletişim kurabilmek için ABD, İspanya ve Avustralya'da üç büyük teleskop kurdu. Ancak ABD ve İspanya'daki teleskoplar, Voyager 2'nin mevcut konumu nedeniyle bir süredir işlevsiz durumdalar. Hal böyle olunca da NASA'nın tek umudu, Avustralya'da bulunan DSS43 isimli teleskop.