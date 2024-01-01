Japonya, yeni yıla büyük bir depremle uyandı. Depremin ardından bazı bölgelerde tsunami uyarıları yayımlandı. İşte korkunç deprem sırasında ve sonrasında çekilen görüntüler...

Sık sık depremlerle adını duyduğumuz Japonya, 2024'e de sallanarak girdi. Farklı kaynaklara göre büyüklüğü 7.4 ilâ 7.6 arasında değişen depremin merkez üssünün Ishikawa eyaleti olduğu açıklandı. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bu bölgede nükleer santraller de bulunuyor.

İşte depremde çekilen korku dolu görüntüler:

Dalgaların boyu 5 metreye ulaşabilir

Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, Ishikawa, Niigata ve Toyoma'da kıyı şeritleri için tsunami uyarısında bulundu ve bu bölgelerin boşaltılması için tavsiyede bulundu. Ishıkawa'ya ilk aşamada 1 metrelik tsunami dalgalarının çarpmaya başladığı belirtildi.

Yetkililerden gelen açıklamalara göre bölgeyi tehdit eden tsunamide dalgaların boyunun 5 metreye ulaşabileceği ifade ediliyor. Noto Yarımadası olarak adlandırılan bölge, daha önce de benzer afetlerle karşılaşmıştı.

Nükleer santraller kontrol ediliyor

Bölgede nükleer santralleri bulunan iki elektrik firmasından Hokuriku ve Kansai de açıklamalarda bulundu. Horuriku'dan gelen açıklamada, firmaya ait nükleer santrallerin herhangi bir düzensizliğe karşı kontrol edildiği belirtildi. Kansai ise şu anda nükleer santrallerde bir sorun gözükmediğini ancak durumu yakından incelemeye devam ettiklerini ifade etti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen büyük bir deprem, pek çok şehirde binaları yıkmıştı. Ayrıca Fukushima'daki nükleer santralde de nükleer erime gerçekleşmesine neden olmuştu. Benzer bir felaket daha yaşamak istemeyen Japon firmalar, nükleer santralleri yakından izliyor.

Deprem vatandaşların kameralarına da yansıdı

Depremin ardından oluşan hasarla ilgili henüz yapılmış bir açıklama yok ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.