Japonya, nükleer füzyon yakıtı olan trityumu daha kolay üretecek!

Japon bilim insanları, nükleer füzyon reaksiyonları için önemli bir yakıt malzemesi olan trityumu elde etmek için yepyeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yeni yöntem, geleceğin enerji dönüşümü için kritik önem arz ediyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japonya merkezli bir girişim olan Kyoto Fusioneering, sıvı metal içindeki nadir bir izotop olan trityumu ayıklamaya yönelik yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu sistem, “Vakum Elek Tepsisi” (Vacuum Sieve Tray, VST) adı verilen bir cihaz kullanarak, ergimiş likit metalin içinden trityumu yüksek verimle ayırmayı hedefliyor. Sistemin başarılı olması, nükleer füzyon yakıtı olarak kullanılan trityuma ulaşılmasını kolaylaştıracak.

Geliştirilen sistemde, ergimiş sıvı metal içindeki trityum vakum altında ve elek benzeri tepsiler aracılığıyla çekiliyor; böylece geleneksel teknolojilere kıyasla daha etkin bir yakıt geri kazanımı sağlanabileceği öne sürülüyor. Kyoto Fusioneering’in VST teknolojisi, özellikle gelecek nesil nükleer füzyon reaktörlerinde yakıt temini ve döngüsü açısından kritik öneme sahip.

Bu adım, füzyon enerjisi teknolojilerinin yakıt döngüsü bakımından karşılaştığı önemli engellerden birini aşma potansiyeli taşıyor. Eğer bu tür ayıklama sistemleri pratik, güvenli ve ekonomik şekilde uygulanır hâle gelirse füzyon reaktörlerinde sürdürülebilir yakıt temini konusunda büyük ilerleme kaydedilmiş olacak.

