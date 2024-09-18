Bazı jeanlerin arka cebinde kırmızı, küçük bir etiket oluyor. Günümüzde artık bu etikete pek rastlamasak da bir zamanlar kotlarda bu etiketi görmek çok normaldi.

Peki bu kırmızı küçük etiketin işlevi neydi?

Süs için orada olmadığı kesin!

Aslında bu kırmızı etiket, kot dünyasının lideri hâline gelen Levi’s’ın sembolüydü.

O dönemler kot endüstrisinin baş aktörü olan Levi’s, pantolonlarına çeşitli etiketler koyuyordu. Biz belki yalnızca kırmızıya denk geldik ama bu etiketlerin birden fazla hâli mevcuttu. Ancak hepsinin de temsil ettiği şey farklıydı.

Levi Strauss & Co., 1873’te kot üretmeye başlamıştı. Ancak rakiplerinden bir farkı olması gerekiyordu. Onlar da kotların kenarına ya da arka cebine, onu diğer markalardan ayıracak bir figür eklemeyi düşündüler. Bu da tahmin ettiğiniz gibi etiketlerdi!

Başlarda böyle bir etiket yoktu ancak 1930’lardan sonra kırmızı etiketlerle tanıştık.

Beyaz renkle yazılmış kırmızı etiket, 1936’da kotlarda görülmeye başlandı. Bazen sadece Levi’s yazılı bir etiket görürken bazen de boş bir kırmızı etiket görebiliyoruz. Her şeyin replikasının üretildiği bu yıllarda insanlar, boş kırmızı etiketi görünce ürünün orijinal olmadığına dair endişeye kapılıyor. Ancak bu tamamen yersiz bir endişe.

Çünkü bu etiket, kasıtlı olarak boş bırakılmış.

Bu etiketlerin turuncusu, mavisi ve grisi de var.

Tabii bizim en sık karşılaştığımız ise kırmızı olanlar. Özellikle son yıllarda popüler olan vintage kıyafetler tercih edenlerin başvurduğu bir ürün olan jeanlerde bu etiket, o ürünün gerçek bir vintage olduğuna dair önemli bir ipucu.

1960’ların sonları, 70’lerin başındaki ürünlerde daha sık görülen kırmızı etiketler, o parçanın bu dönemlere ait olduğunu gösteriyor.

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